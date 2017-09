La glace est brisée pour les Volontaires

Si le match était relativement serré après 30 minutes de jeu, les Volontaires (1-1) ont pris contrôle du match lors des 30 dernières minutes en inscrivant 24 points tout en blanchissant l'adversaire.

Cette victoire est la première au dossier de l'entraîneur-chef Jean-Philippe Gauthier, qui a pris la direction de l'équipe en juin dernier.

Ce match se voudra également une grande dose de confiance pour l'offensive des Volontaires, qui n'avait pu marquer qu'un majeur lors de son match inaugural contre les Griffons de l'Outaouais, une défaite de 14-7.

Le quart-arrière PO Potvin a connu un fort match; le transfert de Grasset a complété 17 de ses 28 passes pour des gains de 292 verges et trois passes de touché.

Au sol, William Fabi a été la bougie d'allumage avec 118 verges en 14 portées, et un touché. L'attaque des Volontaires a généré 419 verges, tout en accordant seulement 110 verges d'attaque aux Condors.

Nicolas Baillargeon, Rémi Gagnon-Landry et Louis-Philippe Lussier ont capté des passes de touché. L'autre majeur des Volontaires a été inscrit par Félix Noël à la suite d'un botté bloqué.

En plus de limiter les Condors à un peu plus de 100 verges de gain, l'unité défensive des Volontaires a réussi six sacs du quart, dont 2,5 par Gabriel Erickson.

Les Volontaires seront à Trois-Rivières samedi prochain afin d'y affronter les Diablos (1-0).