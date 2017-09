 Deuxième défaite crève-coeur en deux semaines pour le Vert & Or 

(Sherbrooke) Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke.

Pour un deuxième match local consécutif, le Vert & Or (0-3) a vu son adversaire remporter le match en inscrivant un placement dans les derniers instants de la rencontre, avant de se sauver avec la victoire.

Si la semaine passée, les Stingers ont fait le coup, samedi soir, ce fut au tour des Redmen de McGill (1-1) de réussir le placement décisif en toute fin de rencontre, concrétisant ainsi une victoire de 18-16.

Sherbrooke se retrouve désormais au dernier rang du classement québécois du football universitaire avec une fiche de 0-3 et qui porte un coup dur aux chances de l'équipe de participer aux séries éliminatoires.

C'est sous des trombes de pluie que le match s'est amorcé, au Stade de l'Université de Sherbrooke.

Une pluie intense et drue qui a rendu le terrain très glissant, et la maîtrise du ballon encore plus périlleuse.

Démarrant le match avec le ballon, le Vert & Or en a perdu possession peu après, alors que le porteur Gabriel Polan a commis un échappé, en zone critique.

Les Redmen ont repris, mais le quart Frédéric Paquette-Perreault a lancé une interception dès le jeu suivant, sa passe dans la zone des buts étant interceptée par Marc-Philippe Roy.

Le Vert et Or a cependant échappé le ballon de nouveau quelques jeux plus tard. Enfin, vous voyez le début de match...

Au total, Sherbrooke a commis quatre revirements contre deux pour McGill.

Avec un temps aussi exécrable, les attaques des deux équipes n'ont pu générer rien d'intéressant; après 30 minutes d'un spectacle un peu terne, les quelque 3800 braves spectateurs présents avaient un match de 15-2 en faveur des visiteurs à se mettre sous la dent.

Bilan du désastre offensif : Alex Jacob-Michaud a complété 5 de ses 11 passes, pour un rachitique 25 verges de gain. L'attaque totale de Sherbrooke a produit 81 verges, mais l'équipe a été punie pour 86 verges.

Une indiscipline punie à 14 reprises pour 116 verges de pertes, dont plusieurs punitions sur les unités spéciales. Quelques-unes ont même annulé de beaux retours de bottés.

Au retour de la pause, le Vert & Or a envoyé dans la mêlée le quart-arrière de première année Conor Sinclair, un produit des Cavaliers du Collège Champlain-St-Lawrence, afin de se secouer un peu les puces.

Et le quart petit format a bien fait les choses. Simplement, il a relancé l'attaque du Vert & Or qui, à l'instar du match contre Concordia, s'est réveillée tard au troisième quart.

Idem pour la défensive qui a forcé les Redmen a concédé deux touchés de sûreté, un au troisième quart et l'autre au quatrième.

Et en moins de deux minutes, en fin de match, l'attaque du Vert & Or a explosé avec une passe de touché de Sinclair à Tyree Harris - l'Américain disputait un premier match avec le Vert & Or - et un placement de 37 verges de PA D'Astous.

Et soudainement, le Stade de l'Université de Sherbrooke a repris vie, le Vert & Or parvenant à remonter la pente de 2-15 à 16-15.

Comme la semaine dernière, contre Concordia, l'espoir renaissait!

Mais, de sa ligne de 40, avec 1 :22 à faire au match, l'attaque des Redmen s'est mise en marche.

Et, comme ce fut le cas contre Concordia, la défensive sherbrookoise n'a pas été en mesure de stopper sa progression.

Ajoutez à cela une pénalité pour rudesse contre le quart Paquette-Perreault - une pénalité de 15 verges s'il vous plait - et vous avez le botteur des Redmen Findlay Brown en attente pour une tentative de placement de 15 verges.

Placement réussi, 18-16 McGill.

Les Redmen ont assuré leur victoire deux séquences plus tard alors que Conor Sinclair a été intercepté.

Pour un deuxième match consécutif, donc, les joueurs du Vert & Or ont serré la main de leurs rivaux, la défaite au coeur, alors que les feux d'artifices éclataient au-dessus du Stade.

Sherbrooke a complété le match avec 219 verges d'attaque nette, contre 281 pour McGill.

Le porteur de ballon Gabriel Polan n'a pas complété la rencontre, blessé.

Le Vert & Or s'en va à Montréal vendredi prochain pour y affronter les Carabins, qui ont battu le Rouge et Or de l'Université Laval, samedi à Montréal, par 21-16.