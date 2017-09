La magie des Cantonniers a opéré

(Magog) Les Gaulois de St-Hyacinthe de St-Hyacinthe savent maintenant de quel bois les jeunes Cantonniers de Magog peuvent se chauffer. Les Maskoutains ont surtout fait la connaissance du trio composé de Patrick Guay, Jérémy Rainville et Piaget Ntakarutimana qui a totalisé 11 points et enfilé tous les buts de l'équipe dans une victoire dramatique de 4-3.

Comme baptême de feu dans la Ligue midget AAA du Québec, Guay et Ntakarutimana pouvaient difficilement demander mieux. Champion compteur bantam AAA dans la Ligue Excellence du Québec la saison dernière, Guay a étalé tout son savoir-faire avec une production de deux buts et autant de passes. Ntakarutimana, un joueur de couleur, a aussi connu une entrée fracassante avec un but, celui de la victoire tard en troisième période, et trois aides. Quant au vétéran Rainville, un joueur transformé et surtout beaucoup plus confiant en zone ennemie, il a contribué avec un but et deux aides.

Qui plus est, les quatre buts de ce trio pourraient faire les jeux de la semaine et ont soulevé la foule de près de 700 spectateurs chaque fois. Le deuxième but de Guay sur un lancer de revers digne de la LNH était quelque chose à voir. Pas surprenant qu'à la sortie de l'aréna les amateurs étaient nombreux à se dire qu'ils reviendraient encourager leur équipe locale.

Le travail

Difficile de croire que Guay, Rainville et Ntakarutimana évoluaient ensemble pour la première fois, eux qui évoluaient pour trois équipes différentes l'an dernier. « Nous avons pratiqué fort toute la semaine. On se parle beaucoup sur le banc et sur la glace. Ce résultat ce soir (hier), c'est le fruit de nos efforts », a commenté Guay qui se disait confiant pour ce match initial de la saison.

« Je voulais faire bonne impression. J'ai confiance en mes moyens et envers tous mes coéquipiers. Nous n'avons jamais abandonné même si les Gaulois nous mettaient un peu plus de pression en troisième période. Nous avons été en mesure de répliquer rapidement après chacun de leurs buts. »

Potvin insatisfait

Dans son bureau, Félix Potvin n'affichait pas l'air du gars le plus heureux. « On part avec une victoire, mais j'ai des réserves sur notre performance. Nous avons accordé des surnombres à des moments critiques et si on veut du succès, je me répète encore, les quatre trios devront produire. Plus le match progressait, plus on voyait un seul trio s'installer en zone ennemie. Faudra y voir », a déclaré Potvin qui n'était pas fâché de cette vice opposition offerte par les visiteurs.

« Il y a bien des joueurs qui viennent de réaliser jusqu'à quel point c'est difficile de jouer dans le midget AAA. On doit maintenant aller de l'avant pour la prochaine partie. »

Mentionnons que Tommy Bouchard des Gaulois a raté un tir de pénalité en fin de deuxième engagement lorsqu'il a échappé la rondelle en se présentant devant Rémi Poirier.