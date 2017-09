Les Cougars demeurent parfaits

(Sherbrooke) On se doutait bien que le duel Cougars-Nomades allait être un brin inégal. Et c'est justement ce qui s'est produit.

Vendredi soir, au Coulter Field de l'Université Bishop's, les Cougars du Collège Champlain ont conservé leur fiche intacte, en remportant une troisième victoire en autant de matchs cette saison.

Un gain relativement facile de 36-0 acquis face aux Nomades de Montmorency, toujours à la recherche d'une première victoire en cette saison 2017 du football collégial division 1.

Les Cougars ont pris les devants assez rapidement dans la rencontre et ils n'ont réellement jamais été inquiétés. À la demie, c'était déjà 20-0 pour les locaux.

Champlain s'est grandement fié sur le jeu de sa ligne à l'attaque et ses porteurs de ballon afin de dicter le tempo du match ; à preuve, les Cougars ont amassé 254 verges au sol, et quatre touchés, pendant la rencontre par huit porteurs différents.

Félix Lussier-Roy fut le plus productif avec 138 verges en 16 portées et deux touchés. Jeremie Kankolongo et Alex Boulianne ont inscrit les autres majeurs au sol.

Le quart de première année, Lukas Boulanger a complété 11 de ses 26 passes pour 110 verges.

En défensive, Charles-Lee Alarie-Tardif a été une véritable machine à plaquer, avec quatre plaqués, dont trois pour des pertes et trois sacs du quart.

Les Cougars accueilleront les Élans de Garneau samedi prochain à compter de 13 h.

Ouverture locale pour les Gaiters

Les Gaiters de l'Université Bishop's amorcent leur saison locale 2017 ce samedi en accueillant les Huskies de Saint-Mary's.

Les troupiers de l'entraîneur-chef Chérif Nicolas ont baissé pavillon 27-10 contre les Axemen d'Acadia la semaine dernière, à leur baptême dans la conférence des Maritimes.

Les Huskies ont remporté leur premier match, par 38-23 contre St-Francis-Xavier.

Bishop's a remporté deux matchs lors de leurs deux dernières saisons dans la conférence Québec, et ce fut contre ces mêmes Huskies.

Le match s'amorce à 14 h au Coulter Field.

Les Volontaires aussi

La troupe de l'entraîneur-chef Jean-Philippe Gauthier tentera de signer un premier gain en 2017 en accueillant les Condors de Beauce-Appalaches, au plateau Sylvie-Daigle, à compter de 19h30.

Les Condors ont eux aussi échappé leur premier match, un revers contre Trois-Rivières.