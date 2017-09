Un Vert & Or plus intense

Après deux parties en cette saison régulière 2017, le Vert & Or a deux défaites au compteur, alors que son adversaire revendique quant à lui un revers lors du seul match qu'il a disputé jusqu'ici.

Après un revers de 40-5 en ouverture contre le Rouge et Or à Québec, Sherbrooke s'est incliné 23-22 contre les Stingers de Concordia la semaine dernière, une défaite subie lors du dernier jeu du match.

Mécontent de la tournure des événements, l'entraîneur-chef du Vert & Or Mathieu Lecompte a décidé de serrer la vis à ses joueurs à l'entraînement cette semaine.

« On n'a pas serré la vis, on l'a cassé. On a appris beaucoup lors de ces deux défaites, on a payé le prix, en équipe. Depuis le début du camp d'entraînement, je traite les joueurs comme des pros ; on pratique sans épaulettes, sur un tempo plus relax, on a davantage misé sur les aspects techniques. Les résultats m'ont attristé, alors moment donné, on revient à la base », a expliqué l'entraîneur-chef.

« À Québec, les excuses étaient au rendez-vous. Mais contre Concordia, chez nous, je ne peux pas blâmer seulement les joueurs. On joue comme on pratique. On a raté trop de plaqués lors de ces deux premiers matchs. Alors on a fait tous les entraînements en épaulettes cette semaine. On veut jouer physique et intense. Le message a toujours été clair ; je leur ai toujours dit : je vous laisse faire vos affaires, mais si on est douillet, je vais m'en occuper. »

Le Vert & Or a offert une performance inégale contre les Stingers. Tantôt aphones en attaque en première demie, il a produit de belles choses à compter du troisième quart.

L'unité défensive, tantôt bonne, tantôt moins bonne, n'a pu freiner les Stingers à leur dernière séquence offensive du match. Une séquence où le quart Trent Miller a complété quatre passes consécutives avant de positionner son équipe en position pour le placement victorieux.

Le retour de David Lessard

Ce match contre les Redmen signifie également le retour à Sherbrooke de David Lessard, qui a passé 10 ans au sein du programme Vert & Or, dont les quatre dernières à titre d'entraîneur-chef de l'équipe.

Il est désormais responsable de la ligne à l'attaque et du suivi académique avec les Redmen.

Son contrat, de même que celui du coordonnateur offensif Mathieu Pronovost, n'a pas été renouvelé à l'issue de la dernière saison.

« David est quelqu'un que je respecte, mais son retour à Sherbrooke ne change rien à notre préparation. C'est un homme dédié, passionné, et je suis très content qu'il ait pu se replacer rapidement. Cependant, je n'ai rien à prouver ou à montrer, ni aucun sentiment de devoir faire encore mieux parce qu'il revient à Sherbrooke. Ce n'est pas un sujet qu'on a abordé dans l'équipe. On est concentré sur nous », a estimé Mathieu Lecompte, qui agissait à titre de responsable de la ligne défensive du Vert & Or l'an dernier.

« J'ai beaucoup de respect pour les Redmen et l'équipe sera très bien préparée pour samedi. L'équipe a un bon personnel d'entraîneurs et on voit les répercussions positives du recrutement des dernières années. L'an dernier, ils nous ont battus ici alors qu'ils avaient 28 gars de première année. »