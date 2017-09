Félix Potvin aime bien ses Cantonniers

Le mentor magogois y est allé d'une petite analyse de son équipe à l'aube de ce qui sera vendredi soir à Magog la 39e saison des Cantonniers dans le circuit Denis Baillargé.

Gardiens de but

Un vétéran, Rémi Poirier, et une recrue de 15 ans, Olivier Adam, prendront place entre les poteaux. « Rémi a connu un bon camp à Gatineau avec les Olympiques et il est prêt à reprendre le boulot avec nous. Quant à Olivier, il est déjà identifié comme un excellent prospect. J'ai toujours aimé cette combinaison vétéran recrue devant les buts. Nos deux gardiens sont solides », commente Potvin.

Brigade défensive

À la ligne bleue, les vétérans Loïc Bergeron, Mathieu Bergeron et Zackiel Couture et les recrues William Villeneuve, Jacob Dion et Isaac Belliveau auront comme mission de protéger les gardiens. Or, c'est le groupe de recrues qui animera davantage le spectacle, du moins sur le plan offensif. « William et Jacob sont des défenseurs qui supporteront beaucoup l'attaque. Isaac aussi, mais dans une moindre mesure. Il est plus robuste. Quant à nos trois vétérans, c'est une belle police d'assurance pour nous. Ils prêchent par l'exemple en travaillant toujours sans relâche. Ce sont des joueurs honnêtes. Je suis très à l'aise avec nos six défenseurs », a résumé Potvin.

Profondeur à l'attaque

À l'attaque, les amateurs feront connaissance avec cinq joueurs issus des Harfangs bantam AAA du Triolet qui évoluent ensemble depuis des années et qui ont toujours fait la pluie et le beau temps. Il s'agit de Patrick Guay, Marshall Lessard, Charles Beaudoin, Olivier Picard et Karl Vaillancourt. « Le potentiel de ces gars-là est énorme. Mais ils ont tout à prouver dans le midget AAA. Le passé ne compte plus et ils doivent maintenant passer à une nouvelle étape. Leur attitude est excellente. C'est bon signe », fait valoir Potvin.

Moins connus que les ex-Harfangs, Jérémy Lapointe et Piaget Ntakarutimana n'en demeurent pas moins des valeurs sûres. « Piaget, c'est la révélation du camp. Il est arrivé incognito et a fait sa place. Quant à Jérémy, un gros centre de 15 ans comme lui, c'est un plus pour une équipe », d'enchaîner Potvin.

Les vétérans Simon Pinard, Jérémy Rainville, Max-Antoine Melançon, Gabriel Fontaine et Zachary Cadorette complètent le visage offensif de l'équipe. « Ce sont de bons vétérans qui sont conscients qu'ils doivent hausser leur jeu en comparaison avec ce qu'ils ont fourni la saison dernière. Non pas qu'ils ont déçu, mais ils savent qu'ils doivent contribuer davantage à tous les niveaux à leur deuxième année dans le midget AAA », a souligné le pilote des Cantos.

Globalement, Potvin parle d'une équipe équilibrée. « Comme toute jeune équipe il faudra passer par une période d'apprentissage. Le développement ne se traduit pas toujours en termes de victoires. Jouer contre des équipes qui alignent majoritairement des 16 et 17 ans représentera un gros défi. Laissons-nous du temps jusqu'aux Fêtes. Mais je m'attends à voir une équipe qui progressera de match en match. »