Y'a pas de zones grises

(Sherbrooke) CHRONIQUE / Permis régulier, permis de cerf sans bois, permis de zone devenant obligatoire pour le projet expérimental sur la restriction de la taille légale des bois (RTLB) débutant cet automne en Estrie, plus la saison approche plus je croise de chasseurs chez qui les nouvelles règles sont source de confusion.

En prévision de l'ouverture, le samedi 30 septembre, essayons d'y voir un peu plus clair en écartant d'abord du lot les chasseurs fréquentant les zones 4, 5 ouest, 5 est ou 7 qui n'ont pas à se soucier des changements réglementaires tant qu'ils restent à l'intérieur de ces zones.

Ce n'est cependant pas un confinement pour eux, car du premier jour jusqu'au dernier, un détenteur de permis régulier pourra saisir une opportunité de chasser le chevreuil dans les zones 6 sud et 6 nord pourvu qu'il veille d'abord à se procurer le permis obligatoire vendu 10 $. Cette exigence supplémentaire permettra le décompte du nombre réel de chasseurs qui prendront part au projet expérimental.

Tous les archers et arbalétriers en possession d'un permis régulier et du permis RTLB pourront, comme par le passé, récolter une femelle ou un faon dans les sous-zones 6 sud et 6 nord. Ceux-ci seront cependant soumis aux restrictions introduites pour les mâles, qui ne pourront être prélevés légalement que si les branches du panache mesurent au moins 7 cm ou qu'elles ont un minimum de trois pointes de 2,5 cm et plus d'un côté.

Rappelons que la saison à la poudre noire devancera la carabine et sera soumise aux mêmes règles que cette dernière, car commence pour ce type d'engin la gestion des cerfs sans bois avec permis spéciaux seulement. Les mesures de protection des jeunes mâles (spikes) seront appliquées durant cinq ans en vue d'augmenter le nombre de mâles matures et ainsi rehausser la qualité de chasse.

Attardons-nous maintenant au rayon d'application des dispositions particulières. Le permis de zone RTLB introduit cette année est valide pour chasser dans les deux sous-zones qui ont été désignées comme territoire expérimental en Estrie, soit l'ensemble de la zone 6.

Par contre, un permis d'abattage de cerf sans bois émis pour la zone 6 sud doit obligatoirement être utilisé dans cette sous-zone. Même chose pour un permis de la zone 6 nord ou de la zone 4, car la réglementation pour ce type de permis s'applique uniformément dans toute la province.

Il importe en terminant de préciser que les permis obtenus par tirage au sort par le biais d'un propriétaire foncier ne sont pas valides que sur les terrains de ce dernier. Ainsi, un permis obtenu grâce au parrainage d'un agriculteur de Coaticook, par exemple, est valide en périphérie de Sherbrooke ou à Richmond, en fait tant que la limite de la sous-zone n'est pas franchie.

Compte tenu du démarrage du programme expérimental, consulter le site RTLB du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour veiller à avoir une bonne compréhension avant de sortir les armes. N'hésitez pas non plus à utiliser le service personnalisé par courriel à RTLB@mffp.gouv.qc.ca.

Gratuité dans les parcs

La gratuité est offerte durant toute l'année 2017 dans les parcs fédéraux pour marquer le 150e anniversaire du Canada. Au tour de la Sépaq de vous accueillir dans les parcs provinciaux sans avoir à payer, ce samedi 9 septembre. Cette journée de gratuité est proposée dans les 24 parcs du Québec.