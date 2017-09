À l'assaut du mont Mégantic à vélo

Au moins une centaine d'autres parcourront un trajet moins souffrant autour du lac Mégantic et dans les paysages vallonneux de la MRC du Granit, pour cette course cyclosportive qui compte déjà plus de participants inscrits que l'édition 2016, se réjouissent les organisateurs.

C'est ce que le Tour de Beauce, Événements sportifs région Lac-Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic ont annoncé mardi en conférence de presse.

« Nous sommes très heureux de constater que chaque année, cet événement prend de l'ampleur quant au nombre de participants et son rayonnement, a commenté le directeur du service des loisirs à Lac-Mégantic, Guy Blanchette. Je suis convaincu que les paysages d'automne ainsi que les bénévoles dévoués feront de cet événement un moment inoubliable. »

« Oui on met sur pied un événement de vélo, avec une belle participation et un très, très bon calibre, mais comme citoyen de Lac-Mégantic et ancien gars de vélo, je constate qu'on développe une appartenance au tourisme dans la région », a ajouté le commerçant Denis Bolduc, président d'Événements sportifs région de Lac-Mégantic.

L'animateur de renom et expert canadien du cyclisme sur route Louis Bertrand a accepté d'être l'ambassadeur de l'événement et partagera la souffrance de l'ascension ce dimanche-là.

« Mon ami Francis Rancourt (du Tour de Beauce) a eu la très chic idée de me lancer cette invitation à la mi-juillet et immédiatement j'ai accepté, relate-t-il avec enthousiasme. Je crois que tout cycliste québécois qui se respecte doit grimper Mégantic au moins une fois dans sa vie. Je roule encore beaucoup, entre 8000 et 9500 km par année à travers mes différents contrats d'animation. Beaucoup au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Europe, mais je n'ai jamais gravi Mégantic (...)il est plus que temps que je relève le défi. Ça va faire mal, mais je ne serai pas seul à souffrir!»

Trois parcours de 57, 90 ou 110 km sont proposés aux athlètes. Le départ et l'arrivée se feront sur la Promenade Papineau à Lac-Mégantic. Les cyclistes passeront par Piopolis, Marston, Nantes, Frontenac, Val-Racine, Saint-Augustin-de-Woburn et Notre-Dame-des-Bois.

On peut s'inscrire en ligne au granfondolacmegantic.com ou sur place le matin même de l'événement.

Plus de 400 participants sont attendus.