 Défi des collines : retour victorieux pour Delisle-Beaulieu et Gilbert 

(Magog) La pluie n'est pas venue gâcher le plaisir et la performance de Simon Delisle-Beaulieu de Sherbrooke et Mélanie Gilbert de Windsor à l'épreuve-reine de 30 km du Défi des collines de Sainte-Catherine-de-Hatley.

Les deux champions effectuaient un retour au Défi des collines et le moins qu'on puisse dire, ils ont fait les choses en grand. «Je me souvenais que le parcours de 30 km ne laissait pas beaucoup de répit aux coureurs. J'ai été plus conservateur au début pour me garder de l'énergie pour les cinq derniers kilomètres. C'est seulement à compter de ce moment que je me suis installé en tête », a mentionné le champion qui a stoppé le chronomètre à 2h 15m 40s.

Absente en 2016, Mélanie Gilbert a repris là où elle avait laissé en 2015, soit en signant une victoire, sa troisième d'affilée en autant de départs à la ligne du 30 km. «Il n'aurait pas fallu que la course s'étire sur deux ou trois kilomètres de plus. Je suis revenue il y a deux semaines d'une course de six jours dans les Rocheuses et disons que je n'ai pas encore complètement récupéré. Je ne savais pas non plus qu'on me talonnait d'aussi proche », a commenté Gilbert qui a complété le trajet en un temps de 2h 25m 25s, 45 secondes devant Majorie Bouffard.

Mentionnons aussi la performance du Sherbrookois Sébastien Roulier qui a eu besoin seulement de 2h 29m pour se présenter à l'arrivée en propulsant une poussette dans laquelle prenait place une adulte, Ann Morin, aussi de Sherbrooke.

Autres gagnants

Les gagnants sur les autres distances ont été François Guilbault (1h 0m 24s) et Sandra Girard (1h 10m 57s) sur 15 km; Julien Pinsonneault (41m 0s) et Catherine Samson Morasse (55m 42s) sur 11 km; Félix Quirion (20m 14s) et Sarah Grand'Maison (21m 4s) sur 5,5 km.