Les Cougars misent sur l'expérience

Peu de vétérans ont quitté la formation, ce qui laisse croire que les Cougars pourraient connaître une belle saison et peut-être même prendre leur revanche.

« Notre but premier est de faire progresser nos joueurs le plus possible, mais on possède en effet une belle profondeur à l'attaque et on comptera sur de bons joueurs d'expérience. Nos quatre trios seront compétitifs. On a peut-être perdu quatre gros morceaux, mais les jeunes ont du potentiel et c'est à eux de prendre la relève », note Lebeau.

Yann-Félix Lapointe et Gabriel Proulx ont effectivement fait le saut vers le junior majeur. Lapointe avec le Phoenix de Sherbrooke et Proulx au Cap-Breton. Quatre candidats présents au camp du Phoenix ont d'ailleurs percé l'alignement des Cougars : Samuel Grégoire, Nathael Roy, Tristan Lamothe et Tristan Kleine-Fournier.

« On a une très belle collaboration avec le Phoenix, mais on ne peut pas prétendre former leur club-école. On possède notre propre identité. Par contre, on apprécie travailler de concert avec le Phoenix » , affirme Stephan Lebeau.

Les Cougars feront aussi confiance à un nouveau portier numéro 1.

« Avec le départ de William Giroux, on mise sur un nouveau gardien en Zack Cloutier, informe l'entraîneur des Cougars. La roue tourne et c'est normal dans le circuit collégial. Tout est à recommencer chaque saison. On formera une bonne équipe, mais il est encore tôt pour prédire notre rang au classement. Après quelques semaines, on pourra avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. »

Les Cougars disputeront 36 matchs, dont 18 à domicile. Notons qu'ils jouaient une dernière partie préparatoire vendredi soir contre Saint-Hyacinthe à l'aréna Jane et Eric Molson de l'Université Bishop's, le domicile des Cougars.