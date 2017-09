Défaite crève-coeur du Vert & Or

(Sherbrooke) Tout y était: la deuxième plus grosse foule de l'histoire pour assister à un match local du Vert & Or (9911 spectateurs présents), des célébrations, des feux d'artifices et des retrouvailles avec les bâtisseurs de la première heure du programme de football de l'Université de Sherbrooke, qui fête ses 15 ans.

Tout, sauf la victoire.

Les Stingers de Concordia ont gâché la fête jeudi soir en remportant in extremis le match d'ouverture locale du Vert & Or par la marque de 23 à 22, une première victoire pour Concordia sur le gazon naturel du Stade de l'Université de Sherbrooke... en 15 ans.

Et une victoire acquise au tout dernier jeu de la rencontre. En déficit 22-20 avec un peu plus d'une minute à jouer au quatrième quart, le quart Trenton Miller et l'attaque des Stingers a traversé le terrain relativement facilement avant de se positionner pour le botté de placement de la victoire.

Andrew Stevens, qui avait réussi ses quatre précédentes tentatives, s'est élancé sur 28 verges, mais il a raté la cible.

Comble de malheur pour les partisans debout sur leurs sièges, le Vert & Or a été puni sur le même jeu! Conséquence, Concordia s'est rapproché de cinq verges, Stevens s'est replacé et cette fois, il a réussi le placement sur une distance de 23 verges, jetant une douche d'eau froide sur la foule.

Avec cette victoire, Concordia retrouve la barre des 0,500, alors que le Vert & Or est toujours à la recherche d'un premier gain en 2017.

Punition pour retard

En regardant le film de ce match plus souvent qu'autrement décousu pour les deux équipes, le Vert & Or va probablement se questionner sur la punition qu'il a écopée avant même que le match ne s'amorce.

En effet, le match a débuté à 19h22 plutôt qu'à 19h10, une entorse aux règlements qui fut puni par une punition de 10 verges sur le botté d'envoi du match, effectué par Concordia.

Résultat? Andrew Stevens a inscrit le simple. Un tout petit point qui, près de 60 minutes de football plus tard, aura finalement pesé lourd dans la balance.

«On est à l'entrée du stade pendant 12 minutes qu'on nous fasse signe de sortir, l'équipe était prête, les arbitres ont dit à quelqu'un sur le bord du terrain: il faut que l'équipe sorte, le message ne s'est jamais rendu. On est là et on attend, à un moment donné, il faut revoir tout ça», a dit l'entraîneur-chef Mathieu Lecompte après la rencontre.

«Va falloir revoir tous le match sur vidéo, je ne veux pas parler trop vite. Ce serait trop facile de jeter le blâme sur quelqu'un. On va arriver avec des réponses plus tard.»

Justement, l'unité défensive du Vert & Or n'avait pas de réponses à l'attaque terrestre des Stingers.

Meilleur porteur de ballon au Québec l'an dernier, Jean-Guy Rimpel a été dominant, réussissant à amasser 163 verges au sol en 12 courses et un touché. Au cumulatif, ce fut plus de 200 verges amassées par l'attaque au sol de Concordia.

«Un mystère»

«C'est un mystère. C'est le même front défensif qu'on roule depuis l'an dernier, les mêmes gars qui ont stoppé le Rouge et Or de l'Université Laval ici l'an dernier en situation de court gain. Faut voir sur le vidéo», a poursuivi Lecompte.

«Il faut qu'on se corrige sur film, on doit y mettre le temps. En bout de ligne, je ne comprends pas trop ce qui se passe, on a les mêmes athlètes qu'on avait, ou pratiquement.»

«On n'est pas dans une salle d'hôpital, une défaite c'est une défaite, elle ne fait pas plus mal que celle contre Québec. Je suis un jeune coach, je veux faire ma vie dans le coaching. Les gens aiment ce que je fais, je suis là pour longtemps. Toute ma vie j'ai appris en recevant deux coups.»

«Les gars ne se sont pas mis de pression avec tout le «setup». La foule et tout, sur le terrain, ça ne change plus rien, tu exécutes un jeu à la fois. Si on fait tous ce qu'on a à faire, ça va bien aller. Trop souvent, on en fait trop, ça provoque des erreurs. Ça sera à retenir pour la prochaine semaine, faire son job, pas celui des autres», a dit le seconder Alex Chevrier.

«Avec la défensive de vétérans qu'on a, on ne s'affaissera pas pour ça. C'est par contre un très bon coup de pied au derrière et on va travailler doublement pour revenir vers la victoire.»

