Les Blue Sox éliminent encore les Expos

« Je crois que c'est une bonne idée, confie l'entraîneur Douglas Toro. C'est de plus en plus difficile de réunir tous les joueurs durant les soirs de partie. Ça formerait une équipe encore plus complétive avec plusieurs joueurs locaux. Reste à voir maintenant s'il y aurait des parties présentées à Sherbrooke aussi. »

« Tout le monde s'est donné ce soir, admet l'entraîneur des Expos Douglas Toro. On est bien sûr déçus d'avoir perdu la série. Je pensais que les Expos étaient capables de gagner au moins un match contre les Blue Sox. Mais on doit leur donner le crédit. Ils ont frappé les coups sûrs au bon moment. »

C'est dans la bisbille que le Big Bill de Coaticook a balayé le Cactus, à Victoriaville, par la marque de 6 à 5. Les esprits se seraient échauffés, au point qu'un partisan aurait foncé sur l'arbitre dans le but de l'agresser près du vestiaire des officiels.

Ce sera finalement les négligés qui passeront au deuxième tour. Le Big Bill a profité de leur excellente fin de saison pour surprendre le Cactus. Balayer les Victoriavillois s'avère une très grande surprise pour l'entraîneur-chef du Big Bill, Jonathan Breton.

« Personne de notre club n'aurait pensé pouvoir balayer le Cactus, a-t-il affirmé après la partie. Ça a été des matchs serrés. On a plus de profondeur qu'eux et c'est ce qui nous a aidés. Les lanceurs ont des matchs complets et ça aussi ça aide ».

La partie s'est jouée d'une façon excessivement serrée. Les Coaticookois ont pris les devants 5 à 0 à la fin de la troisième manche. Le Cactus s'est repris et est venu bien près d'égaliser la marque.

« On a pris les devants tôt, explique Breton. Ils n'ont fait qu'une erreur en défensive et nous, on n'en a pas. Nos joueurs ont bien fait la job en défense. Les gars ont été clutch à l'attaque. On a fait la majorité de nos points sur des coups de circuit. On a été bons du début à la fin. La confiance est là », s'est réjoui Jonathan Breton.

Le Big Bill affrontera les puissants Blue Sox de Thetford Mines en deuxième ronde. « Il va falloir que les bâtons continuent de sortir. La défensive va devoir continuer à jouer comme elle joue présentement. On veut les détrôner », a affirmé Jonathan Breton. - Tommy Brochu