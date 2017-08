Hugo Roy, reviendra ou ne reviendra pas?

Après avoir été invité par l'Avalanche au camp de développement, le joueur de Cookshire-Eaton a suffisamment impressionné l'état-major pour obtenir un laissez-passer pour le camp des recrues, mais aussi pour le camp principal qui aura lieu immédiatement après le traditionnel tournoi des espoirs présenté cette fois à San Jose.

Ce qui inquiète les fans ? Qu'il obtienne un contrat suffisamment intéressant pour l'inciter à ne pas disputer sa dernière saison dans la LHJMQ à l'âge de 20 ans. Contrairement à Roy, Thomas Grégoire, qui a 19 ans, devra jouer dans la LNH cette saison, ce qui est improbable, ou revenir dans le junior majeur.

« Son absence créerait un trou important dans notre alignement. On lui souhaite bien sûr qu'il connaisse du succès là-bas, mais en même temps, on espère qu'il soit de retour avec nous cette année », a confié Jocelyn Thibault au début du camp.

Mais attention : tout dépendra du type de contrat que Roy recevra.

« En parlant avec mon agent et la direction de l'équipe, mon camp servira d'évaluation principale et si je reçois une offre de contrat, je devrai prendre une décision. Si l'Avalanche m'envoie dans la Ligue de la côte Est, je reviendrai à Sherbrooke. Parce que je ne vise pas un simple contrat d'un an dans la Ligue américaine ou dans la ECHL. Mais si le directeur général me propose un contrat d'entrée de trois ans dans la LNH et qu'il aimerait me voir dans la Ligue américaine avec le Rampage de San Antonio d'abord, j'accepterai alors de rester avec l'organisation et de mettre une croix sur ma dernière saison dans la LHJMQ », raconte Hugo Roy.

Ce dernier sait très bien que ses aptitudes en défensive et au cercle de mises en jeu l'aideront à convaincre les dirigeants de Denver. Ses 34 buts et ses 26 passes en 68 matchs aussi.

« On aura d'abord des tests physiques à effectuer. Ensuite, il y a une seule pratique sur la glace et on quitte après pour San Jose afin d'affronter les recrues des Sharks, des Ducks d'Anaheim et des Coyotes de l'Arizona. Il y aura probablement des coupures et on revient finalement au Colorado pour le vrai camp avec les Nathan MacKinnon et Matt Duchesne. Mon but sera de montrer mes principales qualités, comme mon efficacité lors des mises en jeu, ma rapidité et ma polyvalence. Je peux devenir un bon joueur de rôle. »

Et même si le capitaine sherbrookois revient à Sherbrooke sans contrat en poche, rien n'est terminé pour lui.

« Comme plusieurs joueurs de la LHJMQ ont fait dans le passé, je devrai connaître une bonne saison à l'âge de 20 ans pour attirer l'attention des 30 autres formations de la LNH. L'entraîneur du Rampage est Éric Veilleux. Il pilotait le Drakkar lorsque j'étais à Baie-Comeau. On a déjà une bonne relation ensemble. »

Et dire que c'est ce même Drakkar qui a envoyé Hugo Roy à Sherbrooke contre une bouchée de pain.

« Je n'ai pas connu un parcours normal dans le monde du hockey. Mais mon année dans le junior AAA avec les Cougars de Champlain aura été bénéfique et je n'ai jamais cessé de m'améliorer depuis », estime Roy.