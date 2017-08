Le Vert & Or veut réussir sa rentrée

(Sherbrooke) Des bâtisseurs honorés, des feux d'artifice, un stade habillé et coloré pour les circonstances, des gradins que l'équipe espère remplis, bref, un match d'ouverture que le Vert & Or espère inoubliable pour célébrer ses 15 ans. Ne manque que la victoire.

L'équipe de football du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke amorce sa saison locale jeudi soir en accueillant les Stingers de Concordia.

Après un revers en lever de rideau du calendrier régulier samedi dernier à Québec, par la marque de 40-5, le Vert & Or voudra assurément gâter ses partisans en obtenant non seulement une première victoire pour l'entraîneur-chef Mathieu Lecompte, mais aussi, en effectuant un pas de plus vers un retour aux séries éliminatoires.

Car ne nous leurrons pas; outre Québec et Montréal, qui devraient en toute logique batailler pour les échelons un et deux dans la conférence Québec du football universitaire canadien - et peut-être même au Canada - ne restera fort probablement que deux places disponibles pour les trois autres formations, soit Sherbrooke, Concordia et McGill.

D'où l'importance du match de jeudi.

« Concordia est une très bonne équipe. On ne peut prendre personne à la légère au Québec. Un gros travail a été par les frères Donovan et ils ont construit un programme intéressant. En même temps, Concordia n'a pas réinventé le football et on s'attend à ce qu'ils nous présentent sensiblement les mêmes choses que les années passées », a dit Mathieu Lecompte.

Si Sherbrooke a goûté à la médecine du Rouge et Or à la semaine 1, il en fut de même pour les Stingers, qui ont subi une défaite de 37-19 vendredi dernier contre les Carabins de l'Université de Montréal.

Les Stingers ont toutefois terminé le match en force grâce à deux touchés du porteur Jean-Guy Rimpel, lui qui fut le porteur le plus productif au Québec l'an dernier (514 verges et quatre touchés).

Sherbrooke a remporté l'unique duel entre les deux équipes l'an dernier, un gain de 43-17.

La dernière fois que les Stingers ont battu Sherbrooke? En 2014, sur le synthétique montréalais.

« Courte semaine »

« On a eu une courte semaine de préparation; comme on a affaire à des étudiants-athlètes, on n'a tenu aucune pratique en épaulettes. On veut les protéger. Pas d'épaulettes, mais on a exigé de l'intensité », a poursuivi Lecompte.

« Offensivement, on a fait de bonnes choses à Québec. La ligne offensive a bien fait et on a pu avancer la balle, entre autres avec le jeu éclatant de Gabriel Polan. Avant d'entrer d'autres jeux, on va travailler sur ce que l'on fait de bien. »

Le Vert & Or n'a marqué que cinq points, contre Québec. Le jeune quart de deuxième année Alex Jacob-Michaud a complété le match avec 19 passes complétées en 35 tentatives et deux interceptions.

Tomy Duperron (5 catchs pour 89 verges) et Gabriel Polan (149 verges d'attaque totale) ont été les plus productifs.

« On va avoir un plan de match similaire contre Concordia, mais on doit améliorer l'exécution. On veut simplifier les choses à l'attaque, mettre le ballon en jeu avec des design plays et laisser les athlètes faire le reste », a expliqué Lecompte.

« On demande juste aux gars de sortir sur le terrain et de s'amuser, d'évacuer la pression. »

*****

Habillé mais non impliqué dans le match contre Québec, le receveur américain Jermer Braswell devrait voir plus de terrain contre les Stingers. « Il va vivre son baptême. On veut voir ce qu'il peut faire. »

*****

Quant à l'autre Américain, Tyree Harris, il ne devrait pas être de la formation. Il était absent aussi contre Québec. « On va voir ce qui va se passer avec lui très prochainement. Son adaptation est plus difficile que prévue. Il doit entrer dans le moule », a dit Lecompte.

*****

Autre changement, le demi défensif recrue Anthony Chagnon aura l'occasion de se faire valoir, lui qui devrait jouer à la place du Samuel Polan. Ce dernier sera de l'alignement, mais à une autre position. Rappelons que Polan a fait l'équipe d'étoiles canadiennes l'an dernier.

*****

Le demi défensif Justin Roy sera absent, lui qui récupère encore d'une blessure à la cheville. Même chose pour le demi défensif recrue Julien Le Ghehennec; l'ancien des Spartiates du Vieux-Montréal s'est blessé au bras contre Québec. Un retour vers la fin de la saison est envisagé.