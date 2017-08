Cantonniers : le meilleur est à venir

Vrai qu'il faut prendre ces résultats avec un grain de sel. Félix Potvin sera le premier à dire à ses joueurs, si ce n'est déjà fait, que leurs derniers adversaires avaient fort possiblement laissé plusieurs vétérans dans les gradins. C'est sans compter les joueurs du junior majeur qui sont revenus avec leur équipe respective au début de la semaine. En plus, la plupart des gardiens que les Cantonniers viennent de démolir ne seront fort probablement plus dans le midget AAA lorsque la rondelle tombera sur la glace pour la mise au jeu initiale de la saison.

Certains identifient déjà les Cantos et le Blizzard du Séminaire St-François comme les deux équipes à surveiller cette saison. Ne mettons pas la charrue avant les boeufs. Félix Potvin dirigera une équipe très jeune. Il faudra leur laisser le temps de s'acclimater au calibre et au style de jeu du midget AAA.

Remarquez que j'ai commencé à vous mettre la puce à l'oreille il y a déjà deux ans en vous disant de miser sur les saisons 2017-2018 et 2018-2019 pour voir les Magogois s'élever parmi les meilleures équipes du circuit Denis Baillargé. Nous y voilà. Le meilleur est à venir. Tenez-le pour acquis.

Équipe spectaculaire

Attendons de voir l'alignement de toutes les équipes avant de se lancer dans les prédictions. Votre seule garantie : la nouvelle édition des Cantonniers sera spectaculaire. Le meilleur spectacle en Estrie en 2017-2018, selon votre humble serviteur.

À l'attaque, les recrues David Beaudoin, Marshall Lessard, Olivier Picard, Karl Vaillancourt et Patrick Guay jouent ensemble depuis des années et s'entendent comme larrons en foire. Ils vous feront bondir de votre siège. Jérémy Lapointe est aussi un jeune joueur fort prometteur. Les vétérans Simon Pinard, Gabriel Fontaine, Max-Antoine Melançon, Zachary Cadorette et Jérémy Rainville sont déterminés à faire amende honorable. Piaget Ntakarutimana a plein de trucs dans son sac.

En défensive, William Villeneuve, même s'il n'a pas encore donné un seul coup de patin dans le midget AAA, est déjà considéré comme le défenseur numéro un de l'équipe et le meilleur prospect à sa position pour le prochain repêchage de la LHJMQ. Isaac Belliveau et Jacob Dion ont été étincelants au camp d'entraînement, tandis que les vétérans Mathieu Bergeron, Loic Bergeron et Zackiel Couture travaillent comme des forcenés.

Devant les buts, Olivier Adam et le vétéran Rémi Poirier formeront un des bons duos de la ligue.

Sur la glace, ce bel amalgame de joueurs se traduira par du jeu inspiré et imaginatif. Une équipe capable d'ouvrir la machine quand la situation le commandera. Avec un entraîneur comme Félix Potvin qui a toujours favorisé la possession de la rondelle plutôt que miser sur le jeu défensif à outrance, ce sont les amateurs qui seront les vrais gagnants de cette nouvelle mouture des Cantonniers. Réservez vos billets de saison.

Ailleurs

Preuve que le talent fourmillait cette année au camp des Cantonniers, aux dernières nouvelles, pas moins de cinq patineurs retranchés à Magog ont été réclamés par d'autres équipes du circuit et débuteront la saison avec celles-ci. Il s'agit de Justin Desjardins et Antoine McMahon à Trois-Rivières, Zachary Brooks à Amos, Edouard Dostie à Jonquière et Mirco Fontaine à Gatineau. William Desmarais et Christophe Ouimette ont failli se joindre à ce groupe, mais ont été libérés dans les dernières heures du camp à Amos et Lévis respectivement.

Et de trois

Isaac Belliveau est le troisième membre de sa famille à jouer dans la Ligue midget AAA du Québec. Avant lui, il y a eu Tristan et Jacob qui ont aussi tous deux porté les couleurs des Cantonniers. Peut-être une première dans l'histoire de la ligue.