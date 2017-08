Le Vert & Or espère remplir le Stade

« On se croise les doigts! C'est un objectif que l'on vise depuis plusieurs mois et on multiplie les démarches et les efforts depuis ce temps. C'est le 15e anniversaire du retour du football universitaire à l'Université de Sherbrooke et on veut faire ça en grand », a dit le coordonnateur secteur marketing et promotions de l'équipe, Marc Véronneau.

Le Vert & Or a multiplié les ententes avec les associations étudiantes au cours des dernières années, et pour 2017, elle s'est entendue avec toutes les associations étudiantes du premier cycle.

« Les nouveaux gradins situés en face de la structure du stade seront donc réservés aux étudiants de l'Université. Ces derniers ont de facto un abonnement de saison compris dans leurs frais de scolarité, une entente qu'on a négociée avec les différentes associations. Pour le reste du stade, pour les places assises disponibles, je dirais qu'il reste seulement 300 places pour le match de jeudi. On a déjà 1000 personnes dans les loges, les nouvelles terrasses situées en bordure du terrain sont déjà remplies », a précisé M. Véronneau.

« Avec le 15e anniversaire, on vit une belle effervescence. Un match disputé le jeudi, à la veille du congé de la fête du Travail alors qu'on est en pleine rentrée scolaire, on devrait avoir une bonne foule jeudi. »

Les anciens honorés

Les anciens joueurs et les bâtisseurs du programme seront honorés jeudi. L'ancien recteur de l'Université en poste lors du retour du football, en 2003, Bruno-Marie Béchard, de même que l'homme d'affaires Paul Delage Roberge, feront partie des personnalités honorées.

Le stade proposera aussi un nouvel habillement et un nouveau visuel aux amateurs, assure M. Véronneau.

Le Vert & Or et les Stingers tenteront alors de remporter leur premier match de la saison.