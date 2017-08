 Les Cantonniers rendront hommage à Stéphane Waite 

(Magog) Les Cantonniers de Magog rendront hommage à leur ancien entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite à l'occasion de leur ouverture locale le vendredi 8 septembre dans la Ligue midget AAA du Québec. Les Gaulois de St-Hyacinthe s'arrêteront à l'aréna de Magog pour ce premier match de la nouvelle campagne des troupiers de Félix Potvin.

Avant de faire sa marque dans la LNH à titre d'instructeur des gardiens de but des Blackhawks de Chicago avec qui il s'est abreuvé à deux reprises dans la Coupe Stanley et maintenant chez le Canadien de Montréal, Waite était venu faire ses classes chez les Cantonniers où il a connu un parcours fort intéressant et glorieux.

Waite a fait partie, entre autres, de la seule édition des Cantonniers à avoir enlevé la Coupe Air Canada en 2000, emblème de la suprématie du hockey midget AAA au pays. Waite complétait tout un quatuor d'entraîneurs en compagnie de l'entraîneur-chef Mario Durocher et ses adjoints Martin Bernard et Judes Vallée.

« Il nous fait extrêmement plaisir d'honorer Stéphane Waite lors du match d'ouverture. Le parcours de Stéphane est exemplaire et il mérite pleinement de recevoir l'hommage qu'on lui rendra », a mentionné le président des Cantonniers, Renaud Légaré.