Les jeux sont faits chez le Phoenix

«On aura de bonnes batailles pour les postes de cinquième ou sixième défenseur. Nous avons pu repêcher de nombreux joueurs lors des deux dernières séances de sélection et c'est ce qui fait en sorte que nous avions l'embarras du choix lors du camp, et ce, en ce qui concerne toutes les positions», conclut Thibault.

«Nous ne sommes pas du tout inquiets. Luke Green et Thomas Grégoire auront beaucoup de minutes de jeu. Avec Jean-Mathieu Lavoie et Vincent Lampron, ça fait déjà quatre défenseurs de 19 ans. Olivier Crête-Belzile est une recrue, mais il offre de l'excellent hockey depuis le début du camp. Yann-Félix Lapointe a acquis de la maturité et Alexandre Joncas a été surprenant jusqu'à présent», considère le DG sherbrookois, tout en rappelant l'ajout des arrières Alexis Gaudreau et Connor Senken.

Selon le directeur général Jocelyn Thibault, le Phoenix a rarement pu profiter d'une aussi belle profondeur offensive. Or la défensive sera peu expérimentée et manquait de profondeur jusqu'à ce que le DG y ajoute deux nouveaux membres grâce aux transactions effectuées quelques heures avant la fin de la période de transactions.

Afin d'offrir plus de profondeur à sa défensive, le directeur général du Phoenix, Jocelyn Thibault, a acquis deux jeunes défenseurs lundi matin, peu avant la fermeture de la période de transactions dans la LHJMQ. Le prix à payer : deux vétérans à l'attaque.

Choix de 2e tour en 2015, l'ailier de 18 ans Jason Imbeault prend la direction de Moncton. En retour, les Wildcats ont cédé Connor Senken, un défenseur de 17 ans mesurant six pieds et pesant 165 livres.

Senken a grandi en Ontario et a évolué pour les Spartans du Collège de Stanstead. De son côté, Imbeault a marqué sept buts et obtenu trois mentions d'aide en 66 rencontres la saison dernière avec le Phoenix. À son année recrue, il n'avait récolté que cinq points en 58 parties.

Brock McLeod a également été échangé à une formation des Maritimes. L'attaquant de 18 ans originaire de Dartmouth se retrouve désormais avec les Islanders de Charlottetown en échange d'Alexis Gaudreau.

L'imposant défenseur de 18 ans sera appelé en renfort si la brigade défensive du Phoenix compte quelques joueurs blessés plus tard en saison.

Ralenti par une mononucléose, McLeod avait été repêché au 4e tour en 2015. Il a joué 24 parties la saison dernière avec les Oiseaux. Sa récolte de deux buts et deux aides, agencée à sa maladie, avait forcé l'organisation sherbrookoise à le renvoyer à la maison en milieu de campagne.

« On avait un surplus à l'attaque et on devait échanger des joueurs ou les retrancher, précise Jocelyn Thibault. On cherchait à ajouter des défenseurs à notre alignement, mais toutes les équipes se retrouvent dans la même situation et les défenseurs établis étaient peu nombreux sur le marché des échanges. Gaudreau se veut une police d'assurance et Senken se battra pour un poste. »

McLeod et Imbault ont donc été victimes de l'émergence des attaquants de deuxième année et de l'arrivée des recrues Samuel Poulin et Bailey Peach.

« Je ne voyais pas ces deux joueurs au sein de notre top 9 et ils méritent mieux qu'un rôle sur le quatrième trio, donc on leur a donné la chance de se faire valoir ailleurs. Chaque joueur doit être assis sur la bonne chaise. Benjamin Tardif et Simon Lefebvre correspondaient davantage à ce que notre équipe recherchait sur les trios de soutien », explique Thibault.