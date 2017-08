Départ victorieux des Cougars de Mackey

Si les Cougars ont finalement remporté le match 42-28, ils auraient pu, et dû, remporter ce match de façon plus convaincante.

« À la fin de la première demie, tout baignait dans l'huile et on menait 21-2. On a bien fait, même si on laissé des points sur le terrain. Mais les Faucons sont sortis très forts au troisième quart et le temps de le dire, ils menaient 22-12 au début du quatrième quart », a dit Mackey.

« Ils ont commencé à courir la balle, avec une attaque sans caucus, ils levaient la balle dès le sifflet. Ils ont profité de notre fatigue et des erreurs. On a pu répliquer dès le début du dernier quart et on n'a pas regardé en arrière par la suite. Ils ont sorti tout ce qu'ils avaient dans leur livre de jeu. Ils avaient un bon plan de match. »

Les Cougars ont trouvé le moyen de marquer 42 points, eux qui comptent sur un quart de deuxième année qui a touché un peu au terrain l'an dernier, Thomas Bolduc, et sur un jeune quart prometteur de première année, Lukas Boulanger.

« On a fait beaucoup d'erreurs à l'attaque, et on a lancé deux interceptions qui auraient pu être évitées. Thomas a amorcé le match, mais il a quitté en raison d'une blessure au pouce. On va évaluer son cas cette semaine, pour voir s'il peut jouer contre Vanier », a dit l'ancien pilote des Gaiters de Bishop's.

« Quant à Lukas, il a très bien fait dans les circonstances. Il a réussi à produire deux touchés en trois séquences offensives. Il a bien joué. »

Bolduc a complété le match avec 20 passes complétées en 26 tentatives pour des gains de 170 verges, une passe de touché et deux interceptions. Boulanger a complété les deux passes qu'il a tentées, pour 65 verges de gain et une passe de touché.

Kevin Mackey a également souligné le fort travail des secondeurs Michael Broderique (sept plaqués), Alex Poirier (quatre plaqués et un touché) et de sa ligne tertiaire au complet.

« On a beaucoup de choses à corriger, et c'est très bien ainsi. On ne peut amorcer une saison en étant parfait. Là, on ne peut aller que vers le haut et s'améliorer. On a beaucoup de talent, mais il faut travailler. »

Les Cougars (1-0) seront à nouveau sur la route cette fin de semaine, puisqu'ils visiteront les Cheetahs de Vanier (1-0), samedi.