Le Big Bill surprend le Cactus

L'entraîneur-chef du Big Bill, Jonathan Breton, n'est pas surpris du rendement de ses poulains. « On poursuit sur notre lancée, affirme-t-il. On savait qu'on allait bien frapper. Défensivement, on a joué un match impeccable. En plus, il n'y avait qu'un seul absent. C'est la meilleure équipe qu'on ait présentée cet été. »

Le Rocket South Shore de Coaticook tire maintenant de l'arrière 3 à 1 dans la série les opposant aux Ducs de Longueuil. Dimanche, les Coaticookois ont été défaits par la marque de 8 à 4 au Stade Julien-Morin.

La défaite est difficile à encaisser, selon l'entraîneur du Rocket South Shore, Guy Ainslie. « On ne se cachera pas que c'est difficile pour le moral. Nous sommes jeunes et on apprend. On n'a pas joué de gros baseball aujourd'hui. Il faut juste aller chercher la petite flamme en dedans. On l'a vécu l'an dernier et on est revenus dans la série », rappelle-t-il.

Le match en bref

Les Ducs ont pris une solide avance de 3 à 0 dès la première manche du dernier match. Défensivement, beaucoup d'erreurs ont été commises par le Rocket South Shore. La malchance a aussi frappé les Coaticookois. Par exemple, une balle a atteint le casque d'un coureur des Ducs, ce qui leur a permis d'inscrire un point.

Coaticook a montré les dents en milieu de partie.

Avec un score de 4-0 en faveur de Longueuil, les Coaticookois ont réussi à réduire l'écart de moitié.

Samuel Champagne a inscrit le Rocket South Shore au pointage. Un peu plus tard, Christophe Morel a frappé magnifique coup sûr, ce qui a permis à Jean-Philippe Bernard de compléter son tour de terrain.

La troupe de Guy Ainslie a également échappé son match de samedi, se faisant battre 10 à 3 à Longueuil.

Le Rocket South Shore tentera d'éviter l'élimination dès jeudi. Les Coaticookois seront de visite à Longueuil pour l'occasion.