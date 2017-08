 La série victorieuse des Cantonniers se poursuit 

Peu s'en est fallu pour que les Cantonniers ajoutent à leur collection de blanchissages, eux qui avaient gagné par jeu blanc à leurs deux sorties précédentes. Les Magogois se dirigeaient vers un autre blanchissage jusqu'à ce que Justin Roy provoque l'égalité avec cinq minutes à faire au troisième engagement.

Fouettés par ce but, les Cantonniers ont répliqué moins de trois minutes plus tard par l'entremise de Karl Vaillancourt qui a enfilé l'aiguille sur une échappée. Les locaux venaient tout juste d'écouler avec succès une sixième punition mineure de suite. D'ailleurs, les gagnants ont été parfaits en neuf infériorités numériques. En supériorité numérique, les Cantonniers ont été zéro en deux.

Après le but de Vaillancourt, Marshall Lessard a cloué le cercueil des Riverains en marquant dans une cage déserte dans la dernière minute de jeu. Shawn Milord avait ouvert le pointage pour les Cantonniers à mi-chemin de la deuxième période.

Même s'ils ont reçu seulement 13 lancers, le tandem Olivier Adam-David Provencher a bien fait. Provencher est le seul à avoir été déjoué. Adam, de son côté, n'a accordé aucun but à ses trois dernières apparitions entre les poteaux.

« Les gars ont cessé de bouger les pieds à un moment donné en troisième période et cela nous a menés au banc des punitions un peu trop souvent. J'ai quand même vu des belles choses. C'est encore le camp d'entraînement et on prend des notes », a révélé Félix Potvin.

Coupures

Après la rencontre, sept joueurs ont appris qu'ils ne figuraient plus dans les plans de l'équipe pour cette saison. Il s'agit de Justin Desjardins, Shawn Milord, Zachary Barabé, Alexandre Doucet, Jacob Lavallière, Nick Rhéaume et Mirco Fontaine.