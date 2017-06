Absence indéterminée pour Maude-Aimée Leblanc

Il s'agit d'une blessure qui est apparue soudainement à l'issue d'une séance d'entraînement sur les verts, et qui survient à un bien mauvais moment pour la grande golfeuse.

Après un très intéressant début de saison, Leblanc n'a pu se qualifier pour les rondes de la fin de semaine lors de 10 de ses 11 derniers tournois.

« Oui, ça a déjà été mieux. Je suis de retour au Québec depuis le début de la semaine. J'ai vu un physiothérapeute et un ostéopathe. Et j'attends de voir mon médecin dans les prochains jours afin d'en savoir plus. Je peux bouger et me déplacer, mais pour l'instant, je ne peux faire aucune rotation du dos », a-t-elle indiqué.

À l'échauffement

« Ça a commencé tout juste avant ma dernière ronde au Michigan. Il ne me restait que cinq balles à frapper dans mon échauffement et j'ai tout de suite senti la douleur au dos. Je n'étais plus capable de frapper ni de prendre un élan. Je ne sais toujours pas combien de temps je serai absente. »

Leblanc a déjà été écartée de la compétition pendant quelques mois en 2012, à la suite de fractures de stress aux cotes.

« Pourtant, physiquement, tout allait bien depuis le début de l'année. Je n'étais pas blessée et mon jeu était quand même bien, mis à part mon jeu sur les verts. »

Maude-Aimée Leblanc est présentement 93e au classement des boursières de la LPGA.

Au niveau des statistiques personnelles, elle est première pour la moyenne des coups de départ avec 278,34 verges.

Elle a empoché des gains d'un peu plus de 44 000 $ jusqu'à présent cette saison.