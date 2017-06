David Perron excité par l'expérience

« Je l'ai su mardi soir, a confié le hockeyeur mercredi, tard en soirée. Je suis déçu de quitter St-Louis parce que j'avais décidé de signer avec les Blues en tant que joueur autonome. C'était mon choix. Mais je suis excité à l'idée de vivre l'expérience de Las Vegas. Je devrai encore déménager avec ma famille, mais j'ai hâte de voir où je m'installerai et je commence déjà à chercher une maison à louer. »

Perron estime être en bonne position pour avoir une saison intéressante en 2017-2018.

« On me voit dans le top 6 offensif. Il y aura de bons joueurs comme James Neal, Marc Methot, Marc-André Fleury et bien d'autres. Ce sera plaisant d'y rejoindre six autres Québécois! »

En 82 parties, Perron a obtenu 46 points dont 18 buts cette saison pour ensuite connaître quelques difficultés en séries, avec seulement une mention d'aide en onze rencontres.

La campagne 2016-2017 était sa septième à St-Louis, après avoir effectué un retour avec les Blues cette saison. David Perron a aussi effectué un passage à Edmonton, Pittsburgh et Anaheim.

Le choix de première ronde en 2007 a disputé au total 652 parties en saison dans la LNH et 42 en séries.

David Perron est devenu l'un des premiers joueurs des Golden Knights de Vegas lorsque le directeur général George McPhee l'a sélectionné des Blues. - Photo Agence France-Presse