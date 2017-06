Magog aura son aréna à deux glaces à la Ruche

La Ville de Magog et la Commission scolaire des Sommets (CSS) ont annoncé mardi la construction d'un complexe sportif qui comprendra deux patinoires sur des terrains adjacents à l'école de la Ruche. On aperçoit sur la photo le président de la CSS, Jean-Philippe Bachand, la directrice générale de cette organisation, Édith Pelletier, la chef de la division sport, activités physiques et plein air de la Ville, Judith Gagnon, ainsi que le conseiller municipal Jean-Guy Gingras.

Selon les informations dévoilées par la Ville et la CSS, le futur OBNL serait en mesure de demander et de recevoir des subventions pour ériger le complexe sportif, qui serait relié par une passerelle aux installations gérés par le Centre sportif régional Memphrémagog.

Pour que le projet devienne réalité, les partenaires qui l'ont élaboré souhaitent que 50 pour cent de la facture soit épongée par les gouvernements du Canada et du Québec. La Ville s'engage par ailleurs à acheter des centaines d'heures de glace tous les ans au futur organisme gestionnaire.

Les premières évaluations permettent de croire que la Ville devrait dépenser environ 700 000 $ pour obtenir suffisamment d'heures de glace pour les organisations sportives avec lesquelles elle est partenaire, dont Hockey Magog.

Si tout fonctionne tel que désiré, la construction s'amorcera dans un an et l'ouverture aura lieu en septembre 2019. L'aréna actuel de la municipalité verrait quant à lui sa vocation changer.

Président de la CSS, Jean-Philippe Bachand témoigne de son enthousiasme à l'égard de ce qui est projeté. « C'est un projet important pour nos élèves. On tient à jouer notre rôle alors travailler avec la Ville de Magog est tout à fait normal », fait-il valoir, notant dans la foulée que l'école de la Ruche est située au centre du territoire magogois.

Avant de confirmer sa participation hors de tout doute, la commission scolaire sera forcée d'obtenir le feu vert du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Elle ne pourrait autoriser la construction du complexe sur un terrain lui appartenant sans avoir au préalable reçu l'accord du Ministère.

Bien accueilli

Impossible à ce stade de savoir si tous les élus de Magog endossent la proposition, mais une majorité claire est favorable. Certains conseillers avouent d'ailleurs avoir révisé leur position en cours de route.

« Le projet a été retravaillé beaucoup et il me convient aujourd'hui, reconnaît Yvon Lamontagne, un conseiller réticent à l'origine. Je trouve qu'il est plus rassembleur qu'avant et plus intéressant au plan financier. En plus, on a choisi un endroit idéal pour le réaliser. »

Son collègue Jacques Laurendeau avait également des appréhensions et a finalement décidé d'accorder son appui à la proposition sur la table. « Je voulais d'abord voir le financement et, personnellement, je serais capable de vivre avec une hausse de budget de 170 000 $ pour l'aréna », déclare-t-il.

Président de Hockey Magog, Robert Butler accueille aussi « très positivement » le projet. « On sait que c'est conditionnel à l'obtention de subvention, mais on n'a jamais été si près d'un résultat concret », dit-il.

Enfin, le président des Cantonniers midget AAA, Renaud Légaré, soutient que son équipe retirerait des bénéfices évidents de la construction d'un complexe de deux patinoires à la Ruche. « Nos joueurs sont déjà à cette école alors on sauverait des déplacements », note-t-il en outre.