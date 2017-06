 Expos de Sherbrooke : deux défaites après une réunion d'équipe 

(SHERBROOKE) Le propriétaire des Expos et ses joueurs ont lavé leur linge sale en famille tout juste avant la première partie du week-end samedi et malgré cette discussion dans le blanc des yeux, les Sherbrookois ont baissé pavillon face à Thetford Mines et Acton Vale.

Une défaite de 17-7, le pire revers de la saison, samedi contre les Blue Sox et une autre de 10-5 contre les Castors dimanche. Décidément, rien ne va plus chez les Expos. Et les jeux semblent être faits.

« Ceux qui pensent que j'ai parlé sous le coup de l'émotion en dévoilant mes intentions de vendre le club se trompent. C'était rationnel. On a tenu une bonne réunion samedi. J'ai dit ce que j'avais à dire et les joueurs aussi. Il y a eu des sanctions et on verra la suite », explique le propriétaire des Expos.

D'ailleurs, Kelvin Delgado n'a pas disputé les deux parties de la fin de semaine et ne s'est pas présenté à la réunion.

« Il y a d'autres joueurs concernés aussi. On a peut-être perdu contre deux grosses équipes, mais j'ai un bon feeling pour la suite des choses », souligne Lécuyer.

Son entraîneur Douglas Toro a aussi dû intervenir auprès de certains joueurs.

« J'ai envoyé un texto à quelques-uns d'entre nous afin de connaître leurs intentions concernant leur avenir avec les Expos. On ne veut personne qui se présentera de reculons au stade Amédée-Roy. »

Notons par ailleurs que les Expos pourraient déposer un protêt sur la défaite de samedi, puisqu'un joueur des Blue Sox n'était pas admissible à disputer cette partie. Sherbrooke a maintenant un dossier d'un gain et dix revers.