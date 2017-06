Ian Hume invitation: les Estriens brillent

La liste officielle des athlètes retenues pour les Jeux sera dévoilée lundi, mais d'or et déjà et en vertu de leurs performances de la fin de semaine, on peut penser que Samir Aber (lancer du poids et du disque), Yassine Aber (100 m), Maude Croteau-Vaillancourt (saut en hauteur), Maxime Léveillé (perche), Benjamin Lafrenaye-Dugas (lancer du disque et du marteau), Gabriel Bisson-Desrosiers (lancer du javelot) et Jacob Didier (lancer du javelot) ont de très bonnes chances de faire partie des 50 athlètes qui compétitionneront au Manitoba.

« Sherbrooke devrait avoir une très belle délégation, souligne Luc Lafrance, directeur du développement d'Athlétisme Sherbrooke. Il y a un excellent travail qui est fait de la part de tous les entraîneurs du club. »

La délégation québécoise d'athlétisme sera composée de 50 athlètes, dont un minimum de 23 gars et 23 filles. Suivra ensuite un camp d'entraînement en préparation des Jeux.

« Le camp servira principalement à développer un esprit d'équipe et à permettre aux entraîneurs d'apprendre à connaître tous les jeunes », explique Luc Lafrance.

Plusieurs bons résultats

Outre les jeunes mentionnés ci-haut, qui ont dominé dans leurs épreuves au courant de la fin de semaine, plusieurs autres athlètes locaux ont fait leur marque. C'est le cas de Marianne Quirion qui a remporté le 800 m chez les benjamines avec un temps de 2 min 42 : 42.

« Mon objectif était de battre mon record personnel et je l'ai fait, souligne-t-elle très fier d'elle. J'ai beaucoup travaillé et je me suis beaucoup entraîné. Je suis vraiment contente d'avoir dépassé mon objectif. »

Maïté Bouchard a également fait parler d'elle en remportant les épreuves du 400 m et du 1500 m. Elle a raté la médaille d'or de très peu au 800 m.

Les athlètes de lancers ont également été dominants tout au long de la fin de semaine. Maude Croteau-Vaillancourt, Gabriel Bisson-Desrosiers, Benjamin Poulin, Alex Porlier-Langlois, Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas, Benjamin Lafrenaye-Dugas, Léanne Deacon, Laurent Grandmangin et Rosaly Bouchard ont tous remporté leur catégorie.

« On a toujours du travail à faire face aux autres provinces, mais au niveau provincial la région se démarque énormément pour les épreuves de lancer », explique Luc Lafrance.

Maude Léveillé, qui a déjà son laissez-passer pour les Jeux du Canada en heptathlon, a pris le deuxième rang au 100 m haies et finalement l'Olympienne Diane Roy a remporté le 200 m, le 400 m et le 1500 m fauteuil roulant.

La compétition regroupait 680 athlètes de plus de 50 clubs d'athlétisme.

« Ç'a été une logistique assez impressionnante, conclut Luc Lafrance. Il a fallu ajouter une demi-journée de compétition pour ajouter les qualifications des Jeux du Canada à l'horaire et avec la grosse pluie de vendredi ça n'a pas été facile. »