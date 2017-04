Midget AA : les Harfangs iront à la Coupe Esso

Grâce à une victoire de 3 à 2 dimanche en finale contre les Remparts du Richelieu, les Sherbrookoises prendront part à la Coupe Esso.

Les joueuses de Christian Thibault représenteront donc le Québec lors de ce tournoi qui se déroulera du 23 au 29 avril prochain, à Morden, au Manitoba

« On a dominé une bonne partie du match et on avait de la difficulté à marquer. Mais les filles ne manquent pas de confiance et n'ont jamais abandonné. C'est notre quatrième titre cette année après le showcase de début de saison, le tournoi de Québec et les séries régionales. Chaque fois, ça s'est terminé en prolongation ou en fusillade! » s'est exclamé l'entraîneur.

Finir le travail

La clef du succès des Harfangs?

« Le respect du plan de match et la confiance en nos moyens, estime le pilote des Oiseaux. Personne n'a paniqué et on est allés chercher le gros but. Je pense que Zoé Thibault a marqué trois buts en prolongation lors des tournois. » Et la fille de l'ancien gardien de but de la LNH Jocelyn Thibault n'a pas l'intention de se contenter de cette conquête.

« On n'a pas fini le travail, a soutenu Zoé Thibault, alors que la chanson We are the champions se faisait entendre au Complexe Thibault GM. Il nous en reste un autre à gagner! On est peut-être les meilleures au Québec, mais on souhaite être les meilleures au Canada. Tous les efforts déployés durant la saison paient aujourd'hui et le sentiment est merveilleux! »