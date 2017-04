 Une hockeyeuse quitte ses matchs... pour arbitrer 

La bonne nouvelle pour elle? Sa formation midget A a vaincu l'adversaire en prolongation : « Je fais confiance à mes coéquipières. Je sais qu'elles peuvent gagner sans moi. Quand je suis sur la glace, je donne tout afin d'aider mon équipe, mais si je suis appelée à arbitrer une partie durant la Coupe Dodge, je dois enlever mon équipement afin de le troquer pour un chandail zébré », explique Annabelle Marcotte.

Cette dernière aimerait bien avoir la chance un jour d'officier une partie dans les rangs supérieurs.

« C'est peut-être ma dernière année comme hockeyeuse, mais j'aimerais me consacrer à l'arbitrage par la suite. Je ne peux pas dire non à l'opportunité que l'on m'offre aujourd'hui. Arbitrer durant le tournoi de la Coupe Dodge peut ouvrir certaines portes devant moi. C'est la troisième année que j'arbitre et pour être franche, au départ, je me cherchais seulement un travail à l'âge de 12 ans et comme mon frère arbitrait déjà, j'ai décidé d'essayer ça et j'ai bien aimé l'expérience. »

Annabelle Marcotte est la plus jeune officielle à arbitrer des matchs de bantam AA à la Coupe Dodge.

« Je connais des filles qui ont percé dans le milieu et j'aimerais bien me retrouver sur la glace lors des parties de grande envergure. Je dois faire mes preuves et pour ça, je dois faire des sacrifices comme abandonner mes coéquipières, qui comprennent heureusement l'importance que j'accorde à mon travail d'arbitre », résume-t-elle.