Un gain 12 heures après leur retour d'Europe

« On est arrivées à 21 h à Sherbrooke et on jouait à 8 h du matin, explique Sarah-Maude Viens. On était vraiment brûlées... »

Douze des quinze membres des Rapides ont en effet disputé six parties dans trois pays différents en plus d'avoir effectué de nombreuses activités culturelles lors des derniers jours.

« Il y avait beaucoup d'heures de route à faire entre la Pologne, la République tchèque et l'Autriche, informe Laetitia Bédard. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Tout est si différent en Europe. On a acquis beaucoup d'expérience en peu de temps et le calibre de jeu était très relevé étant donné que notre équipe affrontait des adversaires plus âgées ainsi que les différentes équipes nationales. »

Les Rapides craignaient le pire en vue de leur premier affrontement à la Coupe Dodge, dont le volet féminin est présenté à Sherbrooke actuellement.

« On n'a pas pratiqué depuis deux semaines. Je sentais que les filles étaient fatiguées, mais elles ont retrouvé leur rythme peu à peu pour finalement battre les Rebelles du Saguenay Lac-Saint-Jean par la marque de 3 à 2 en prolongation », précise l'entraîneur Bruno Bédard, qui n'a toutefois pas effectué le voyage en Europe avec ses joueuses.

Comme si ce n'était pas assez, les Sherbrookoises ont eu un petit problème d'équipement peu avant leur premier duel.

« Nos bâtons n'ont pas suivi nos poches de hockey et finalement, les parents de l'une de nos joueuses ont reçu nos bâtons juste à temps pour notre partie, précise Aglaé René de Cotret. Déjà que l'on avait volé pendant 9 h 30, on n'avait pas besoin de ça. C'était assez énervant! »

La finale dans leur mire

Dans le meilleur des mondes, les Rapides se voient participer à la grande finale.

« On a très bien commencé la saison avec une bonne série de victoires, se souvient Bruno Bédard. Les filles ont réussi à demeurer constantes et même lors des tournois, on a participé à la finale à deux reprises en plus d'avoir remporté le championnat régional. On a connu d'excellentes séries en éliminant la deuxième équipe au classement lors de la demi-finale pour finalement gagner notre match ultime. On est une équipe bien équilibrée, qui mise sur la rapidité, et la formule semble être la bonne jusqu'à présent. »

Pour toutes ces raisons, les Sherbrookoises croient qu'il est possible de triompher ce week-end.

« On possède tous les outils pour accéder à la finale, souligne Annabelle Marcotte. Toutes les joueuses se connaissent depuis longtemps et idéalement, on vise la Coupe Dodge comme il y a deux ans. On est bien parties! »

Les Rapides renoueront avec l'action en affrontant les Canadiennes de Montréal vendredi à 13 h à l'aréna de Brompton.