David Marcoux à la recherche d'un club

L'entraîneur des gardiens de but a été victime des insuccès des Hurricanes lors des dernières saisons. Après avoir passé trois ans au sein de cette organisation, le Sherbrookois se dit prêt pour un autre défi.

« Participer aux éliminatoires était l'objectif du directeur général Ron Francis et on cherchait la victoire à tout prix. Cam Ward a connu une saison de 22 victoires en comptant sur une défensive qui a une moyenne d'âge de 23 ans. C'est très jeune. Eddie Lack a une fiche supérieure à .500, ce que recherchent les gardiens auxiliaires normalement. Mais bon, dans le monde du hockey, ça prend un coupable », soutient David Marcoux, déçu de la décision de son ancien club.

Les Hurricanes dévoileront bientôt le sort réservé aux autres adjoints, mais tout indique que certains d'entre eux pourraient également payer le prix.

« J'avais demandé une réponse rapide afin que je puisse retrouver ma famille, voilà pourquoi je sais déjà que mon contrat n'a pas été renouvelé. Je crois qu'il y aura plusieurs changements au sein du personnel, mais il reste encore une année de contrat à Bill Peters, tout comme Ron Francis », informe le Sherbrookois.

Ce dernier admet que la sortie virulente de Bill Peters envers Eddie Lack il y a plus d'une semaine annonçait le pire.

« D'habitude, on règle ça à l'interne. Il faut surtout savoir que Lack n'a pas été chanceux côté blessures dernièrement et quand un gardien n'est pas régulièrement devant le filet, c'est plus difficile pour lui de bâtir une confiance. Cam Ward a 33 ans, Lack 29 et le troisième gardien Michael Leighton a 35 ans. Les Hurricanes ont toutefois de bons jeunes gardiens qui seront un jour prêts à prendre la relève. Certains se trouvent dans les rangs collégiaux et d'autres dans le junior, comme Callum Booth. »

Un CV à mettre à jour

Comme il l'avait fait après ses six années passées à Calgary avec les Flames, David Marcoux regardera les occasions qui se présentent à lui et fera connaître son intérêt auprès des différentes formations à la recherche d'un nouvel entraîneur de gardiens.

« Il y a plusieurs changements d'entraîneurs dans la LNH et ils voudront peut-être modifier le personnel alors je suivrai tout ça de près. Je suis prêt à revenir dans la LNH rapidement, mais dans un contexte approprié. Je laisserai la poussière retomber, je vais profiter des moments en famille et je compte encore une fois organiser mon camp de perfectionnement à Calgary, ce qui remplit bien mes journées. »