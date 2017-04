 Daniel Paquette conseillera de nouveau les Eskimos 

Le spécialiste des botteurs participera donc à nouveau au camp de l'équipe de la LCF, du 26 mai au 9 juin, et il aura la chance de travailler de nouveau avec l'ancien botteur des Alouettes Sean Whyte.

« Ce fut une très belle expérience l'an dernier et c'est très gratifiant d'y être invité de nouveau. J'ai reçu l'appel du coordonnateur des unités spéciales des Eskimos Cory McDiarmid récemment, pour me confirmer le tout. C'est à la demande de Sean que je retourne au camp des Eskimos », a indiqué M. Paquette.

Ce dernier travaille en compagnie des botteurs des Gaiters de Bishop's depuis des années. Il donne aussi un coup de main à Mathieu Hébert, du Vert & or de l'Université de Sherbrooke, et à Dominic Lévesque, du Rouge et Or de l'Université Laval.

Il est aussi impliqué avec les botteurs des Cougars de Champlain (collégial division 1) et des Volontaires du Cégep de Sherbrooke (collégial division 2).

« L'an dernier, j'ai travaillé avec Sean et Grant Shaw, mais ce dernier a été libéré récemment. Je crois que Sean va faire tous les bottés la saison prochaine. On a d'ailleurs jasé, lui et moi, mardi soir, en prévision du camp. »

« Je crois que les Eskimos ont aimé mon approche l'an dernier; je ne suis pas là pour changer les gars, mais plutôt pour travailler sur des petits détails à partir de leur technique de base. »

Même si le jeu des unités spéciales est très important au football canadien, qui se joue à trois essais, aucune des neuf équipes de la LCF n'a d'entraîneurs à temps plein à son emploi.

« L'an passé, j'ai fait le suivi à distance, avec Sean. C'est un peu comme ça que ça fonctionne; même dans la NCAA et dans NFL, il n'y a pas d'entraîneurs des botteurs », a dit Daniel Paquette, qui a participé à des camps avec les Wolverines de Michigan (NCAA), entre autres.