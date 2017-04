 Sherbrooke et l'Estrie à la conquête de la Coupe Dodge 

(Sherbrooke) C'est le moment. Depuis maintenant un an, les joueuses des différentes équipes féminines de hockey de Sherbrooke et de l'Estrie se préparent activement à leur participation à la Coupe Dodge, ce championnat provincial de hockey très souvent comparé à la Coupe Stanley du hockey mineur.

L'enjeu est important en catégorie midget AA; l'équipe qui remportera les grands honneurs dans la Coupe Dodge représentera le Québec à la Coupe Esso, le championnat national de la catégorie, qui se déroulera à Morden, au Manitoba. Des quelque 101 équipes midgets participantes au départ, seulement six seront au championnat. L'équipe est dirigée par Christian Thibault.

Les Rapides de Sherbrooke catégorie atome A est la seule équipe de Sherbrooke a avoir une Coupe Dodge à défendre, en 2017. Elle jouera son premier match à 13 h jeudi au Centre Julien-Ducharme contre les Rafales de la Maurice. Cette équipe a terminé en deuxième place de sa ligue, et a perdu en finale dans la ligue Orford St-François contre les garçons dans l'atome B. Elles sont seulement 10 patineuses et 1 gardienne. L'équipe est dirigée par Simon Rodrigue. - photo fournie

Au total, ce sont 12 équipes de la région qui participeront à ce tournoi à la ronde, qui monopolisera les amphithéâtres de la région, de jeudi à dimanche.

Les équipes des Harfangs, catégorie pee-wee AA, bantam AAA et midget AA, de même que les Rapides de Sherbrooke en catégorie atome A, atome B, les Rapides 2 de Sherbrooke atome B, les Rapides de Sherbrooke pee-wee A et B, bantam a, midget A et B de même que junior A.

Bonne chances à toutes les équipes!