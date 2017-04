À la conquête de l'Est

(Sherbrooke) Qui dit fin de saison dit aussi prédictions des séries. Et question d'influencer quelque peu vos choix concernant les gagnants de la première ronde, voici les prédictions de nos cinq experts, qui ont osé se mouiller. Si certaines décisions ont été faciles à prendre, d'autres non...

Jérôme Gaudreau, journaliste sportif

Montréal c. New York

Difficile de miser contre le meilleur gardien de but au monde. Surtout si Carey Price n'a pas perdu lors de ses sept derniers départs contre les Rangers. Le Canadien mise sur une équipe mieux construite pour les séries que lors de leurs participations précédentes. La défensive est également aguerrie. Seul point d'interrogation : l'offensive, mais grâce à Price, pas de problème.

Montréal en 6

Ottawa c. Boston

Les Sénateurs sont en santé. Erik Karlsson peut prendre le contrôle d'un match à lui seul. Craig Anderson a disputé d'excellentes parties devant le filet et devrait avoir le dessus sur Tuukka Rask. Les Bruins ne rajeunissent pas et la profondeur de l'alignement des Sénateurs fera la différence.

Ottawa en 6

Washington c. Toronto

Je ne suis pas de ceux qui croient que cette fois, c'est la bonne pour les Capitals. Mais ils vont certainement accéder à la deuxième ronde en ayant le meilleur sur les Maple Leafs. La jeunesse s'inclinera devant l'expérience. Une série qui s'annonce même facile pour Alexander Ovechkin et sa bande.

Washington en 4

Pittsburgh c. Columbus

Le duel le plus difficile à prévoir selon moi dans l'Est. Les Blue Jackets ont tellement connu une belle saison grâce à Sergei Bobrovsky. Les champions en titre ont toutefois encore d'excellents éléments offensifs et connaissent la chanson. Sidney Crosby a terminé au premier rang des meilleurs buteurs et sa simple présence est suffisante.

Pittsburgh en 7

Jocelyn Thibault, DG du Phoenix

Montréal c. New York

Évidemment, j'opte pour le Canadien grâce à Carey Price principalement. Le CH a connu une bonne fin de saison. L'attaque n'est pas la force de Montréal, mais j'aime voir Shea Weber, Andrei Markov et Jeff Petry à la ligne bleue. Ce seront des matchs serrés par contre, mais à l'avantage de Montréal.

Montréal en 6

Ottawa c. Boston

Les deux équipes ont bien terminé la saison et j'ai l'impression que les Sénateurs gagneront cette série contre les Bruins. Tuukka Rask, Patrice Bergeron et Brad Marchand ont bien fait cette année, mais le gardien Craig Anderson est aussi excellent. J'ai bien aimé le vent de changement derrière le banc des Sénateurs.

Ottawa en 7

Washington c. Toronto

Je dois être rationnel pour ce choix et j'opte pour les Capitals. Les Maple Leafs sont plaisants à voir jouer et offrent du jeu excitant. C'est la fièvre des séries à Toronto et la jeunesse des Maple Leafs est inspirante. Je vois cependant les Capitals en finale de leur association.

Washington en 5

Pittsburgh c. Columbus

Mon coeur est avec les Penguins, mais ma raison est avec les Blue Jackets. Sans Kristopher Letang, ce sera difficile de vaincre Columbus. Les Blue Jackets sont construits à l'image de leur entraîneur John Tortorella. C'est difficile de les affronter à cause de leur intensité.

Columbus en 7

Stéphane Robidas, défenseur des Maple Leafs

Montréal c. New York

J'ai l'impression qu'on aura droit à du jeu chaudement disputé et même si les Rangers ont eu de la difficulté face aux Canadiens, je crois tout de même que ce sera serré jusqu'à la fin. La saison ne veut plus rien dire maintenant, mais je dois tout de même favoriser le CH.

Montréal en 6

Ottawa c. Boston

Les Sénateurs comptent sur de bons jeunes joueurs. Erik Karlsson est dominant et Ottawa mise sur un bon duo de gardiens. Craig Anderson et Mike Condon se complètent bien. Les Sénateurs ont un excellent entraîneur en Guy Boucher. De leur côté, les Bruins ont perdu beaucoup de joueurs récemment.

Ottawa en 7

Washington c. Toronto

Difficile de voter contre mon équipe! Mais je crois sincèrement que les Maple Leafs possèdent tellement de bons jeunes joueurs qu'ils sauront surprendre les Capitals. Ils n'ont pas d'expérience dans la LNH, mais ils ont gagné dans le passé. Ils sont dynamiques à l'attaque et Toronto a attiré cet été Frederik Andersen, qui pourrait faire la différence.

Toronto en 7

Pittsburgh c. Columbus

Je ne peux pas gager contre les Penguins et malgré, les blessures, Pittsburgh battra les Blue Jackets même sans Kristopher Letang. La présence de Sergei Bobrovsky avec Columbus aurait pu me faire changer d'avis, mais les Penguins sont très bons.

Pittsburgh en 7

Stephan Lebeau entraîneur des Cougars

Montréal c. New York

Carey Price semble avoir le numéro des Rangers. Sept victoires en sept rencontres, une moyenne de 1,33 et un taux d'efficacité de 0,954 lors des trois dernières saisons contre New York. J'y vais avec Montréal juste à cause du duel de gardiens à l'avantage de Montréal.

Montréal en 7

Ottawa c. Boston

Toutes les statistiques favorisent les Bruins, mais les Sénateurs ont battu Boston à quatre reprises cette année. Malgré la domination des Sénateurs, je ferai un choix contradictoire en optant pour les Bruins. Craig Anderson n'a pas connu une grosse fin de saison et le style d'Ottawa est trop passif.

Boston en 6

Washington c. Toronto

Les Capitals ont tout à perdre et les Maple Leafs, tout à gagner. J'ai hâte de voir ce que le capitaine Alexander Ovechkin fera contre les Leafs. Les deux attaques se ressemblent. Par contre, les Capitals sont largement favorisés en défensive.

Washington en 5

Pittsburgh c. Columbus

Celle-là, elle est difficile. Je vais opter pour l'élimination surprise des Penguins. L'absence de Kristopher Letang paraitra. Sergei Brobovski a connu beaucoup de succès et les deux clubs se sont partagé les honneurs cette saison, donc ce sera serré.

Columbus en 7

Sébastien Lajoie, directeur des sports

Montréal c. New York

Dommage, Carey Price ne peut marquer de buts! Le grand gardien devra être spectaculaire si le CH veut passer à la prochaine ronde. On se demande toutefois qui va marquer des buts à Montréal. Difficile fin de saison pour Henrik Lundqvist, qui doit plus que jamais prouver qu'il fait toujours partie de l'élite. Les Rangers peuvent marquer (3,09 buts par match, 4e dans la LNH); est-ce que le CH pourra riposter?

Montréal en 7

Ottawa c. Boston

Deux équipes qui se sont affrontées deux fois dans les deux dernières semaines, chaque fois à l'avantage des Sénateurs, chaque fois par un écart d'un but. Série serrée vous dites? L'état de santé du défenseur Erik Karlsson sera déterminant chez les Sénateurs. Mais Tuukka Rask aura le dessus sur Craig Anderson.

Ottawa en 7

Washington c. Toronto

La jeunesse qui affronte le club favori pour gagner la coupe Stanley. Un club qui a tout à perdre, et l'autre qui a tout à gagner. Difficile de voir comment les jeunes Leafs pourront surprendre les Caps, qui ont vraiment un club paqueté cette année. Mais bon, on disait ça aussi l'an dernier. Une série rapide, inventive. Les Leafs y sont presque, mais les Caps seront trop forts.

Washington en 6

Columbus c. Pittsburgh

Difficile d'aller contre les Champions en titre de la coupe Stanley. Malkin, Hagelin et Maata devraient être de retour pour le début de la série, mais pas Kristopher Letang. C'est une grosse perte. Chez les Blue Jackets, on se demande quand l'effet Tortorella cessera; ils ont terminé la saison avec une fiche de 1-6...

Pittsburgh en 6