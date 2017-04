La coupe de retour dans l'Ouest?

Jérôme Gaudreau, journaliste sportif

Chicago c. Nashville

Les Blackhawks savent comment gérer une série pour en sortir gagnants. Il y a trop d'expérience au sein de cette équipe pour que Chicago s'incline lors de la première ronde éliminatoire contre les Prédateurs de Nashville. Capitaine Sérieux (Toews) devrait encore une fois montrer la voie à ses coéquipiers. P.K. Subban aurait intérêt à nettoyer tout de suite ses bâtons de golf.

Chicago en 5

Minnesota c. St-Louis

Pas évident. Je vais y aller avec un choix surprise. Le Wild a connu sa meilleure saison à vie et devrait poursuivre dans la même voie en séries éliminatoires. Il y a beaucoup trop de talent au sein de cette équipe pour ne pas la voir participer au second tour. Mais les Blues ne constituent pas une proie facile. Deux gros points d'interrogation devant les buts de chaque côté. Devan Dubnyk devrait sortir gagnant de ce duel.

Minnesota en 7

Anaheim c. Calgary

Qui se retrouvera devant le filet des Ducks? Jonathan Bernier, qui a profité de la blessure de son coéquipier pour bien terminer la saison, ou le numéro 1 John Gibson. Si ce dernier est en forme, il devrait être l'homme de confiance des Ducks pour bloquer les attaques des jeunes Flames. De leur côté, Brian Elliot ne m'a jamais inspiré confiance. Dans ce duel, les vieux attaquants des Ducks se montreront plus constants.

Anaheim en 6

Edmonton c. San Jose

Chers poolers, ne laissez pas passer Connor McDavid si vous avez l'occasion de le repêcher. Le meilleur joueur de la LNH mènera probablement son équipe jusqu'en deuxième ronde. Les Sharks sont vieillissants et ne feront pas le poids devant les Oilers, qui possèdent maintenant tous les atouts pour battre une équipe comme les Sharks en séries. Ce sera toutefois un long affrontement.

Edmonton en 7

Jocelyn Thibault, DG du Phoenix

Chicago c. Nashville

Les Hawks n'ont pas de faiblesse. Ils sont plus complets que les Prédateurs et possèdent plus d'expérience. Les Prédateurs ont quand même une belle profondeur et le temps est peut-être venu pour eux de gagner, mais je pense tout de même que les Hawks auront le dessus et ne laisseront pas les Prédateurs prendre leur revanche. La série sera longue, mais tournera à l'avantage de Chicago.

Chicago en 7

Minnesota c. St-Louis

Je pense que cette série se jouera devant le filet. Jake Allen n'a pas beaucoup d'expérience en séries et Devan Dubnyk a été correct en séries l'an dernier, sans plus, mais j'ai hâte de le voir jouer lors des éliminatoires de 2017. Allen devrait gagner ses matchs et c'est sur lui que tout repose. Je favorise donc les Blues, mais ce sera chaudement disputé.

St-Louis en 6

Anaheim c. Calgary

Les Ducks misent sur de nombreux joueurs expérimentés et je vois mal comment ils peuvent faire pour ne pas accéder au second tour. Les Flames constituent l'équipe Cendrillon de la saison. Ils ont de bons jeunes joueurs, mais je crois qu'ils doivent encore acquérir de l'expérience avant de pouvoir espérer éliminer des équipes comme les Ducks. Ce sera assez expéditif.

Anaheim en 5

Edmonton c. San Jose

J'y vais avec mon coup de coeur : les Oilers. C'est peut-être irrationnel comme choix, mais l'effet McDavid est énorme et Cam Talbot a été très bon devant le filet. C'est ce qui manquait aux Oilers. Les Sharks se sont rendus loin l'an dernier lors des séries et seront peut-être fatigués. Les jeunes Oilers auront plus d'énergie en fin de série.

Edmonton en 7

Stéphane Robidas, défenseur des Maple Leafs de Toronto

Chicago c. Nashville

Ce sera assez rapide. Les Blackhawks ont encore connu une belle saison. Ils seront davantage reposés comparativement aux dernières séries. J'ai l'impression qu'ils effectueront un retour en force contre les Prédateurs et qu'ils ne feront qu'une seule bouchée de Nashville. Les Hawks sont juste trop forts pour les Prédateurs. Ces derniers gagneront maximum une partie dans ce duel.

Chicago en 5

Minnesota c. St-Louis

Le Wild a connu une saison incroyable. Le problème de l'entraîneur de Minnesota Bruce Boudreau a toujours été sa gestion des gardiens de but et les Blues possèdent une excellente offensive avec entre autres Vladimir Tarasenko. La défensive est aussi très bonne et c'est là que la différence se fera. J'opte donc pour les Blues malgré les succès du Wild cette saison.

St-Louis en 6

Anaheim c. Calgary

Les Flames comptent sur une belle attaque. Les jeunes sont enthousiastes. Leur gardien s'est replacé et j'estime que Brian Elliot pourrait faire la différence, parce qu'il aura l'appui d'une excellente défensive formée de Mark Giordano, Dougie Hamilton et T.J. Brodie, ce qui est très important dans une série éliminatoire.

Calgary en 7

Edmonton c. San Jose

Les Oilers sont seulement trop rapides pour les Sharks. McDavid est exceptionnel et ce ne serait pas une surprise s'il éliminait les Sharks en prenant le contrôle de cette série. En plus, Cam Talbot a été solide devant le filet et il ne manquait que la présence de McDavid, d'un bon gardien et d'une défensive plus efficace afin de permettre aux Oilers d'accéder aux séries et de gagner une ronde.

Edmonton en 6

Stephan Lebeau, entraîneur des Cougars

Chicago c. Nashville

La parité sera présente dans la conférence Ouest et on aura droit à de longs affrontements entre les différentes formations, même entre les Hawks et les Prédateurs. Même si Chicago a gagné quatre de ses cinq matchs contre Nashville cette saison, ce sera serré. Pekka Rinne n'était pas à son meilleur, mais il pourrait connaître un réveil en séries, ce qui ne sera pas suffisant.

Chicago en 7

Minnesota c. St-Louis

La mauvaise saison du Wild m'inquiète. Les Blues ont bien joué depuis le changement d'entraîneur. Les unités spéciales de Minnesota pourraient faire pencher la balance tout comme la qualité de son gardien. J'espère que Devan Dubnyk retrouvera son aplomb pour permettre au Wild de vaincre les Blues.

Minnesota en 7

Anaheim c. Calgary

Les joueurs des Flames sont coriaces et c'est toujours difficile de les affronter. Mais si j'opte pour la constance et l'équilibre, je dois miser sur les Ducks, et ce, même si les Flames possèdent une belle profondeur et offre du hockey intense, les Ducks sortiront vainqueurs puisqu'ils forment une équipe plus balancée.

Anaheim en 7

Edmonton c. San Jose

Si les Sharks étaient plus en santé, le choix serait plus facile à faire. Ils ont peut-être un beau mélange de jeunesse et d'expérience, mais la seule présence de Connor McDavid me pousse à miser sur les Oilers. Je suis très content de le voir mener les Oilers vers les éliminatoires et en plus, Edmonton a enfin un bon gardien en Cam Talbot.

Edmonton en 6

Sébastien Lajoie, directeur des sports

Chicago c. Nashville

Bon an mal an, les Blackhawks font toujours partie des favoris pour remporter la coupe Stanley, et avec raison. L'équipe formée de Kane, Toews, Panarin, Keith, Seabrook et Crawford a connu une autre solide saison. Pour moi, ils sont les favoris pour cette édition 2016-17. Un petit rodage contre les inconstants Prédateurs, même avec P.K.

Chicago en 5

Minnesota c. St-Louis

Je m'inquiète vraiment de la fin de saison du Wild. Aussi dominant a-t-il été dans les premiers mois, aussi chaotique fût sa fin de saison. Est-ce que l'équipe de Bruce Boudreau, qui a d'habitude du succès en saison et non en séries, pourra se replacer? Pas sûr. J'aime bien les Blues depuis l'arrivée de Mike Yeo, ironiquement l'ancien coach du Wild.

Saint-Louis en 6

Anaheim c. Calgary

Les Ducks ont présenté le meilleur dossier dans la LNH depuis le début de la nouvelle année. En grande partie grâce au rendement inspiré de Ryan Getzlaf et du gardien Jonathan Bernier. Les Flames ont repris du poil de la bête après un début de saison catastrophique. Mais tu ne gagnes pas avec Brian Elliott devant les buts.

Anaheim en 6

Edmonton c. San Jose

Les jeunes loups des Oilers contre les vétérans des Sharks. C'est l'heure de la passation des pouvoirs! Et soyez certains que les jeunes Oilers, avec un certain Connor McDavid en tête, ne gaspilleront pas cette première chance en série en plusieurs années. Le temps des Joe Thornton et des Patrick Marleau est révolu.

Edmonton en 6