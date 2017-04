Fontaine surpris par l'offre des Rangers

« C'est sur que je suis extrêmement content d'avoir un contrat en poche parce que ça signifie que je suis sur le bon chemin et que je dois juste continuer de faire ce que je fais de bien », a confié le membre des Huskies de Rouyn-Noranda.

Ce contrat d'entrée d'une durée de trois ans motive grandement le Sherbrookois :

« J'étais excité à l'idée de signer mon contrat puisque je ne m'en attendais pas vraiment. J'ai été repêché à mon année 18 ans donc le DG de New York avait encore une autre année pour m'offrir un contrat et il aurait pu attendre. Qu'il le fasse dès cette année, ce fut une agréable surprise! » a lancé Fontaine.

Ce dernier n'a pas l'intention de s'asseoir sur ses lauriers pour autant :

« J'ai été ignoré à ma première année d'admissibilité et par la suite, j'ai été invité au camp des Blues de St-Louis. Je n'ai pas lâché malgré tout et je dirais que ce contrat me prouve que j'ai bien fait de continuer de travailler fort et de passer de longues heures au gym, sur la patinoire ou dans le bureau lors des séances vidéo. J'ai d'ailleurs l'intention d'en donner encore plus. »

Gabriel Fontaine se dit finalement très reconnaissant envers tous ceux et celles qui l'ont appuyé :

« J'aimerais remercier ceux qui m'ont aidé tout au long de ma jeune carrière : les entraîneurs, les préparateurs physiques, ma famille de pension, mes coéquipiers, mes amis et surtout ma famille, qui m'a toujours encouragé. »