 Gabriel Fontaine mis sous contrat par les Rangers 

(Sherbrooke) Le Sherbrookois Gabriel Fontaine a signé une première entente dans la LNH lundi. Il s'agit d'un contrat d'entrée pour l'attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda. Fontaine a été repêché en sixième ronde par les Rangers de New York l'été dernier.

L'ancien membre des Cantonniers de Magog et du Phoenix de Sherbrooke a connu sa meilleure saison dans la LHJMQ. L'attaquant âgé de 19 ans a marqué 23 buts et amassé 29 mentions d'aide lors de la dernière campagne, et ce, en 59 parties.

Fontaine affronte présentement les Saguenéens de Chicoutimi en deuxième ronde de séries dans la LHJMQ. Il pourrait s'agir de sa dernière campagne chez les juniors puisqu'il est maintenant admissible à jouer chez les professionnels.

Rappelons que le hockeyeur de Sherbrooke a été échangé il y a deux ans par le Phoenix en compagnie d'un choix de deuxième tour en retour de Julien Pelletier.

Ignoré au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2015, Gabriel Fontaine avait obtenu un essai avec les Blues de St. Louis. Il participera donc à son troisième camp professionnel.