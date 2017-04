Alexandre Messier cède sa place chez les Expos

C'est d'un commun accord qu'Alexandre Messier et les Expos ont décidé la semaine dernière de rompre leur association, qui n'aura au final duré qu'une seule saison.

Messier avait joint l'organisation sherbrookoise, qui évolue dans la Ligue de baseball majeur du Québec, en 2015, à titre de lanceur.

Il avait alors pris le relais d'Issael Gonzalez.

En tout, depuis 2010, les Expos de Sherbrooke ont déjà passé six entraîneurs : Vincent Guay, Bruno Vachon, Steve Oleschuck, Jason Benson, Issael Gonzalez et Alexandre Messier.

« C'était le temps de passer à autre chose tout simplement. Alex, c'est un bon gars, il a donné beaucoup de temps pour nous l'an passé », a expliqué le propriétaire de l'équipe, François Lécuyer.

Les Expos se sont inclinés en sept matchs lors de la série demi-finale face aux Blue Sox de Thetford Mines, la saison dernière. Thetford a par la suite gagné le championnat de la ligue pour une cinquième année de suite.

Ce dernier regarde maintenant vers un comité formé de joueurs de l'équipe, plutôt que vers une seule personne pour occuper le poste.

« La saison commence bientôt, alors les solutions doivent venir de l'interne. Certains gars m'ont démontré de l'intérêt. L'idéal serait d'avoir deux ou trois gars qui pourraient se partager la tâche. J'aimerais un gars provenant de Montréal, qui sera appuyé par des gars de Sherbrooke. On ne se le cache pas, les gars de Montréal arrivent tout juste pour les matchs; pendant ce temps-là, ça prend un responsable pour l'exercice au bâton, et préparer l'alignement. »

À ce titre, Douglas Toro pourrait faire un candidat idéal, croit M. Lécuyer.

« Il m'a démontré de l'intérêt. Il est aimé et respecté dans l'équipe et dans la ligue. Il parle trois langues et il est capable de prendre la pression. Surtout, c'est un gars qui sera là à tous les matchs. Si possible, j'aimerais que Christophe Jutras ou Justin Fortin, des gars de Sherbrooke, s'impliquent également. »

Une décision définitive doit être prise plus tard cette semaine.

Les Expos amorcent leur saison 2017 le dimanche 7 mai en accueillant les champions en titre, les Blue Sox de Thetford Mines, à 14 h 30.