 Grève des ambulanciers: le Grand Prix de Valcourt maintient sa programmation 

(Valcourt) La menace d'une grève des ambulanciers plane sur le bon déroulement de la programmation du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Toutefois, aucune annulation de course n'est prévue pour le moment.

Jointe vendredi matin au téléphone, la directrice Marie-Pier Lemay affirme que, pour l'instant, l'ambulance est sur place.

« Les ambulanciers feront le point en début d'après-midi pour décider s'ils optent pour la grève comme moyen de pression ou non. On en saura plus en fin de journée. »

Les courses ont débuté vendredi matin comme prévu et l'horaire se poursuivra jusqu'à ce que la direction du Grand prix soit fixée sur la décision des ambulanciers paramédicaux.

À partir de ce moment, des actions seront prises, mais déjà on s'active à trouver une solution.

« Nous n'avons pas parlé avec qui que ce soit pour l'instant. Auparavant, Air Médic est déjà venu, mais on est encore à réfléchir à une solution », explique Mme Lemay en précisant qu'un service de santé doit absolument être présent sur place.