 Des Sherbrookoises aux Nationaux de patinage synchronisé 

(Sherbrooke) L'aréna Eugène-Lalonde a accueilli le week-end dernier des centaines de patineurs et patineuses pour les Championnats régionaux de patinage synchronisé section Québec. Si les troupes sherbrookoises ont tout de même bien fait en général, celle de la catégorie Intermédiaire, appelée Cassiopée, s'est particulièrement démarquée en décrochant un billet pour les Nationaux.

En terminant au quatrième rang, les Sherbrookoises dirigées par Mélianne Roussel ont obtenu leur billet pour Calgary et espèrent maintenant répéter l'exploit de l'an dernier, soit celui de remporter le championnat national présenté cette fois à la fin du mois de février.

Chez les plus jeunes, dans la catégorie Élémentaire, le groupe sherbrookois a pu grimper sur la deuxième marche du podium, réalisant ainsi le meilleur résultat pour le club de Sherbrooke.

Le groupe Adulte 1 a quant à lui terminé la compétition au troisième rang.

« Sherbrooke a de bonnes chances de conserver le titre aux Nationaux et vise un podium. Et pour ce qui est des filles dans la classe Adulte 1, elles ont effectué leur meilleure prestation et même durant les entraînements, la chorégraphie n'était pas aussi bien réalisée. Elles ont d'ailleurs obtenu la meilleure note de leur catégorie sur le plan technique », affirme l'entraîneuse Marie-Christine Roussel, appuyée de Marina Rousseau.

L'équipe Next Generation a pour sa part fini au sixième rang, ce qui est suffisant pour intégrer Équipe Québec. Un résultat remarquable étant donné qu'il s'agissait de sa première année au sein de cette catégorie.

« Les filles auraient mérité un meilleur sort, mais elles peuvent être fières de leur prestation. Il s'agit d'un sport jugé et nous savons que le pointage ne définit par toujours une équipe comme il se doit », ajoute Marie-Christine Roussel.

Du succès pour les patineurs d'ici

Au même moment étaient présentés les Championnats « B » de la section Québec en patinage artistique.

Notons que Sandrine Blais, du Club de patinage artistique de Sherbrooke, a été sacrée championne provinciale chez les moins de sept ans.