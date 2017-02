5e blanchissage de la saison pour Delorme

(Magog) Jacob Delorme a égalé un record de la Ligue midget AAA du Québec en décrochant son cinquième blanchissage de la saison, son deuxième de suite en trois jours, et les Cantonniers de Magog ont conservé leurs chances de terminer au premier rang de la division Tacks grâce à une victoire de 3-0 à Lévis.

Ils sont maintenant quatre dans l'histoire de la ligue à avoir signé cinq blanchissages dans une saison. Le plus connu de tous est Corey Crawford, l'actuel gardien des Black Hawks de Chicago. Crawford avait signé son exploit avec l'Intrépide de Gatineau en 2000-2001. Les deux autres sont Thomas Sychterz en 2003-2004 avec Antoine-Girouard et Devon Levi des Lions du Lac St-Louis. Celui-ci a atteint ce plateau il y a à peine quelques jours.

Intraitable

Delorme a tout simplement été intraitable en fin de semaine avec deux zéros coup sur coup. Dimanche contre les Commandeurs, le portier de 16 ans des Cantonniers a été époustouflant avec 43 arrêts, dont 30 dans les deux dernières périodes alors que Lévis tentait de remonter la pente après avoir vu les Magogois prendre les devants 3-0 sur des buts de Jacob Graveline, auteur d'un doublé, et Jérémy Jacques.

« Rien ne dérange Jacob, a fait valoir Félix Potvin au sujet de son cerbère. Il nous offre des performances de la sorte depuis le jour un de la saison. Plus rien ne me surprend de lui. Ai-je besoin de vous dire qu'il donne confiance à ses coéquipiers. »

Jacob Delorme ignorait qu'il égalait une marque de la ligue avec son cinquième coup de pinceau. « Ça fait plaisir, mais cela n'aurait rien changé à ma préparation. Il faut surtout accumuler les victoires pour bien se positionner en prévision des séries et le championnat de notre division est toujours à notre portée, surtout qu'on a un rendez-vous contre Charles-Lemoyne », a déclaré le 35 des Cantonniers.

Ce dernier a été beaucoup plus occupé contre Lévis qu'il ne l'avait été vendredi contre Châteauguay. « J'ai reçu plus de tirs, c'est vrai, mais les gars continuent de bien jouer devant moi. C'est incroyable le nombre de tirs bloqués par mes coéquipiers. Ils font bien leur travail et j'essaie de les imiter. Nous avions seulement quatre défenseurs réguliers en uniforme contre les Commandeurs. Cela n'a pas paru, car même les remplaçants ont été bons », d'enchaîner Delorme

Championnat

Avec une seule semaine au calendrier, le championnat de la division Tacks se décidera maintenant entre Magog (65 points) et Charles-Lemoyne (66 points). En perdant 2-1 à leur dernier match, le Lac St-Louis n'est plus dans le coup.