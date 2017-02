Charbonneau-Campeau de retour avec le Vert & Or

(Sherbrooke) Simon Charbonneau-Campeau a décidé de mettre sa carrière professionnelle dans la LCF en veilleuse pour la prochaine année. Et c'est le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke qui en sera l'un des principaux bénéficiaires.

L'ancien receveur étoile du Vert & Or est donc de retour dans le giron de l'équipe, lui qui dirigera les receveurs de l'équipe pour la prochaine année.

Charbonneau-Campeau revient à Sherbrooke d'abord et avant tout pour compléter son baccalauréat en génie des biotechnologies. Il a donc deux sessions à temps plein devant lui à compléter, celle d'été et de l'automne, pour sept cours au total.

Nommé deux fois joueur par excellence au Québec au football universitaire (2010 et 2011), Charbonneau-Campeau a remporté la Coupe Grey en 2015 avec Calgary. Il a été choisi au 25e rang du repêchage de 2012 par les Tiger Cats d'Hamilton, avant d'être échangé à Calgary en janvier 2014.

« Je dois finir mes études, c'est ma priorité pour l'instant. C'est aussi un choix de vie pour le futur, je ne peux pas avoir une carrière pro toute ma vie. Et comme je suis de retour à Sherbrooke, je vais en profiter pour donner un coup de pouce à l'équipe », a-t-il expliqué.

« L'an prochain, on verra bien ce qui va se passer, si une équipe se manifeste et est intéressée à mes services. On verra en temps et lieu. »

Si le nom de Charbonneau-Campeau circule autour du Vert & Or depuis même avant l'embauche du nouvel entraîneur -Chef Mathieu Lecompte, en décembre, ce n'est que vendredi qu'il a officiellement rencontré le personnel d'entraîneurs de l'équipe.

« J'ai pu jaser pour une première fois avec Brent (Bailey, le coordonnateur à l'attaque du Vert & Or). Je ne le connaissais pas personnellement, mais je sais ce qu'il a pu accomplir avec les Gaiters, avec des moyens limités. »

« Ce que j'aime du personnel d'entraîneurs actuel, c'est qu'il y a une belle diversité, il y a des gens de tous les horizons. Avant, tout le monde venait un peu du même moule. C'est comme pour la construction du nouveau pont Champlain; il y a des ingénieurs de tous les horizons qui vont participer à sa construction », a imagé celui qui rêve de travailler en développement durable.

Un autre ancien Vert & Or

Simon Charbonneau-Campeau est un autre ancien joueur du Vert & Or à se joindre au personnel d'entraîneurs de l'équipe. Mathieu Lecompte, Guillaume Boucher, Jean-Philippe Gauthier, Kevin Régimbald, Dominic Biron et même le vétéran Claude Gauthier sont tous des anciens.

Charbonneau-Campeau et Régimbald, entre autres, arrivent des rangs professionnels et ne possèdent pas un important bagage d'expérience.

« J'ai entraîné auprès des jeunes du mini Vert & Or, des camps de perfectionnement avec des jeunes du Triolet, et même au soccer élite féminin. Le défi est là, je le sais et c'est une très belle chance pour moi. Je crois que Mathieu fait un très bon travail de raviver le feu chez les anciens. Je suis content de revenir. »

« Quant à l'expérience, on ne dirige pas des enfants de sept ou huit ans au niveau universitaire; oui ça prend un peu de pédagogie, mais c'est différent. Les gars, dans le fond, veulent réussir à concilier les études et le football et le fait d'avoir des gars qui ont joué chez les pros, tout en réussissant leurs études, je crois que ça a beaucoup de valeur. Je le vois, les gars sont excités quand je leur parle. Ils veulent savoir comment il faut faire; tu sais, ce sont d'abord des étudiants et je serai un peu dans la même situation qu'eux dès l'été prochain! »

« J'ai analysé plein de systèmes chez les pros et j'ai beaucoup étudié le jeu. Je vais prendre mon expérience. »