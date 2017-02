Junior AAA : les Cougars parmi les aspirants

Avant le match de vendredi, les hommes de Stephan Lebeau trônaient au sommet de la section Centre-du-Québec avec une fiche de 20 victoires, sept défaites et trois en prolongation. Il n'y avait que la formation du Cégep André-Laurendeau qui pouvait se targuer d'avoir une fiche plus intéressante que celle des Cougars grâce à ses trois points supplémentaires au classement.

« On était premiers dans la ligue, mais on a connu un léger ralentissement lors des dernières semaines. Notre club s'est d'ailleurs fait surprendre à domicile par deux équipes de bas de classement après les Fêtes. En général, on a une très belle saison. Il y a une bonne parité dans le circuit cette année et quatre équipes peuvent se livrer une course au titre », souligne l'entraîneur des Cougars.

Possédant une belle profondeur et présentant une attaque bien répartie sur les différents trios, les Cougars ont tous les outils pour terminer leur année en beauté.

« Notre offensive est la meilleure de la ligue. Par contre, personne ne se trouve au sommet du classement des meilleurs pointeurs du circuit. Tout le monde contribue. Il faudra éviter de tomber dans la complaisance et dans l'indiscipline. On ne doit pas être notre pire ennemi » , estime Stephan Lebeau.

Si les Cougars ont perdu les services de Félix Robert en milieu de saison puisque les services du prolifique attaquant ont été retenus par le Phoenix de Sherbrooke, le club de la LHJMQ a permis en revanche au Collège Champlain d'améliorer sa brigade défensive en envoyant Yann-Félix Lapointe dans le collégial AAA.

« Félix était l'une de nos bougies d'allumage, mais Yann-Félix fait très bien depuis son arrivée. Il progresse à un rythme intéressant et nous rend de fiers services », indique le pilote sherbrookois.

Les Cougars doivent encore disputer cinq parties dont trois à domiciles avant le début des séries éliminatoires. Si la tendance se maintient, ils pourraient obtenir un laissez-passer pour la première ronde et ainsi débuter leur parcours en quart de finale.

« Notre but est de terminer au premier rang de notre section parce que les six meilleures équipes obtiennent un laissez-passer, alors que les deux pires sont éliminées. On tient à l'avantage de la patinoire même si mes joueurs semblent tomber dans un excès de confiance à domicile depuis quelque temps. On joue même mieux sur la route on dirait. La fin de saison sera intéressante à suivre et on veut mettre toutes les chances de notre bord afin de bien performer en séries », résume Lebeau.