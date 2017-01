Alex D'Orio a savouré son expérience

Lorsque le portier des Sea Dogs de Saint John a quitté le match, les équipes Orr et Cherry, qui étaient dirigées respectivement par Guy Chouinard et Simon Gagné, étaient à égalité 4-4. Au final, la bande à D'Orio a baissé pavillon 7-5.

« Ce fut une belle expérience tout au long du week-end. J'ai apprécié la partie même si j'aurais bien aimé accorder un ou deux buts de moins. Ce n'est pas le genre de partie qui favorise un gardien, mais je ne prends pas ça comme une excuse. J'ai fait de mon mieux dans les circonstances », a commenté le jeune gardien.

Evan Fitzpatrick du Phoenix de Sherbrooke avait participé à cette classique des meilleurs espoirs il y a un an. Or, Fitzpatrick loge en pension chez les parents d'Alex D'Orio depuis son arrivée à Sherbrooke. « On ne se voit pas durant la saison. Je n'ai pas échangé avec lui sur le sujet », précise D'Orio.

Sécurité

Les incidents à la mosquée de Sainte-Foy survenus 24 heures plus tôt sont venus assombrir cette fin de semaine d'activités pour les meilleurs espoirs de la LCH. « Nous étions à deux rues de la mosquée en train de prendre le souper lorsque tout cela est survenu. Les dirigeants ont réagi rapidement et la sécurité autour de nous à l'hôtel et au Centre Vidéotron a été accrue. J'imagine qu'ils ne voulaient pas prendre de chance et sécuriser en même temps nos parents », a déclaré le gardien de 17 ans, conscient que la partie de hockey devenait pratiquement insignifiante dans les circonstances.

Une saison de rêve

L'ancien des Cantonniers de Magog connaît une année de rêve à ses débuts dans le circuit Courteau. En 21 parties, D'Orio a essuyé seulement deux défaites et affiche une moyenne de buts alloués qui s'établit à 2.35 et un pourcentage d'efficacité de .901. Qui plus est, les Sea Dogs sont vus par plusieurs comme les représentants logiques de la LHJMQ à la prochaine édition de la Coupe Memorial.

Callum Booth, que les Sea Dogs sont allés chercher à Québec via une transaction avec les Remparts, sera le gardien de confiance de l'équipe d'ici la fin de la campagne. « C'est fort compréhensible. Je vais prendre les parties qu'on va me donner. Je pense d'abord et avant tout en fonction de l'équipe. Quand on me fera signe, ce sera à moi d'être prêt et de contribuer aux succès de l'équipe », fait valoir D'Orio.

Ce qu'il fait déjà très bien à son année recrue dans la LHJMQ.