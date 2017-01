Patrick et Hischier font tourner les têtes

Il y aura 40 joueurs en action lors du Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, mais les regards seront tournés vers deux joueurs en particulier : Nolan Patrick, des Wheat Kings de Brandon, et Nico Hischier, des Mooseheads de Halifax.

Patrick et Hischier devraient être repêchés aux deux premiers rangs du prochain repêchage de la LNH, qui aura lieu à Chicago, le 23 juin. Patrick a été nommé capitaine de l'équipe Orr tandis que Hischier occupera le même rôle pour l'équipe Cherry, à quelques heures de l'affrontement de lundi, au Centre Vidéotron.

« J'ai énormément de respect pour lui, mais je ne vais pas amorcer le match en pensant que c'est moi contre Nico, a insisté Patrick. Je veux aider ma formation et jouer du mieux que je peux. »

Plusieurs recruteurs de la LNH recueilleront de l'information sur la façon dont les meilleurs joueurs des trois ligues canadiennes de hockey junior se comportent contre leurs pairs.

Patrick, qui n'a pas fait partie du dernier repêchage en raison de sa date de naissance tardive, est considéré par les centrales de recrutement comme le meilleur espoir depuis le début de la saison. Mais le natif de Winnipeg a raté 35 parties pendant que Hischier a fait écarquiller les yeux lors du Championnat mondial de hockey junior, il y a quelques semaines.

À six pieds trois pouces, Patrick a développé une hernie sportive l'année dernière, quand il a amassé 102 points en saison et 30 autres en séries. L'attaquant n'a pris part qu'à 11 matchs depuis le début de la saison et il a raté le Championnat mondial de hockey junior, mais il souhaite maintenant montrer aux recruteurs qu'il est complètement guéri.

« J'ai pris un peu plus de temps, a-t-il mentionné. J'aurais pu revenir au jeu deux semaines plus tôt, mais je voulais être à 100 pour cent. Je ne ressens plus de douleur en ce moment. »

Patrick vient d'une famille de hockey. Son grand-père a évolué avec les Blue Bombers de Winnipeg, dans la Ligue canadienne de football, tandis que son oncle, James Patrick, a joué 1280 matchs dans la LNH. Son père, Steve Patrick, a lui aussi endossé un chandail dans la LNH, participant à 250 parties.

Pendant que Patrick en est à sa quatrième saison junior, Hischier est le meilleur pointeur des recrues de la LHJMQ avec 68 points en 40 matchs. Les recruteurs savaient déjà que le Suisse était bon, mais sa performance de sept points en cinq parties au Championnat mondial junior lui a valu quelques commentaires élogieux.

L'entraîneur-chef des États-Unis, Bob Motzko, a d'ailleurs dit qu'il « était le meilleur joueur qu'il avait vu au tournoi ».

Dominique Ducharme, qui a dirigé l'équipe canadienne et qui est un des adjoints de l'équipe Orr, a lui aussi été impressionné.

« Nous l'avons vu marquer de gros buts à des moments importants lors du tournoi, a indiqué Ducharme, qui est l'instructeur des Voltigeurs de Drummondville. Si tu es un recruteur, tu veux bâtir une équipe avec ce genre de joueur qui peut faire une différence. »

« C'était une très belle expérience, a affirmé Hischier concernant le Championnat mondial de hockey junior. Nous avions un bon groupe de joueurs et c'était plaisant d'y jouer, mais il reste encore beaucoup de hockey avant le mois de juin. Je veux poursuivre ma lancée et continuer de travailler fort. »

Hischier pourrait également devenir le joueur natif de la Suisse repêché le plus tôt par une équipe de la LNH. Nino Niederreiter avait été sélectionné au cinquième échelon par les Islanders de New York, en 2010.