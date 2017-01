Deux points à Jonquière

Comme les Riverains du Collège Charles-Lemoyne et les Lions du Lac St-Louis ont également joué pour .500 en fin de semaine, le classement demeure inchangé dans la section Tacks. Charles-Lemoyne est premier avec 60 points, un de plus que Magog et le Lac St-Louis. Les trois équipes ont chacune quatre parties à disputer d'ici la fin du calendrier régulier.

Le monde à l'envers

De l'aveu même de Félix Potvin, ses protégés ont offert leur meilleure performance de la fin de semaine dans leur défaite de 5-1. « Il y a des choses bizarres parfois qui se déroulent dans le monde du sport. On l'a vu en fin de semaine alors que nous avons connu un match vraiment difficile samedi, mais nous avons réussi à gagner. Aujourd'hui (dimanche), on perd, mais on a de loin offert une performance supérieure à la veille. Le pointage n'indique pas du tout l'allure du match. J'ai aimé l'énergie des gars et ils n'ont jamais levé le pied », a commenté le mentor des Magogois.

Tirant de l'arrière 4-0 au début de la troisième période, Félix Potvin a remplacé son gardien Rémi Poirier par Jacob Delorme pour les 20 dernières minutes de la partie. « Rémi n'a pas connu sa meilleure sortie, mais dans une longue saison il faut s'attendre à ça. Je ne suis nullement inquiet pour Rémi », a précisé Potvin.

Duchaine tranche

Samedi, c'est un but du surprenant Miguel Duchaine, ce défenseur transformé en attaquant, qui a procuré la victoire aux Cantonniers. Les Élites avaient réussi à combler un déficit de deux buts quelques minutes plus tôt avant le but gagnant de Duchaine, déjà son troisième depuis qu'il s'est amené à Magog.

Félip Bourdeau (1-2), Jérémy Rainville et Samuel Grégoire ont été les autres pointeurs des Cantonniers dans ce gain de 4-3. Dimanche, Jacob Graveline a évité le blanchissage aux siens.

« Jacob a connu un excellent week-end. Il traversait une longue léthargie et ça le dérangeait. Maintenant il peut mettre ça derrière lui », a ajouté Félix Potvin.

Le défenseur Zackiel Couture a effectué un retour au jeu en fin de semaine après une longue absence. Quant à Justin Bergeron, il s'approche aussi d'un retour, mais il faudra encore faire preuve d'un peu de patience selon Félix Potvin.

Suspendu pour un match samedi, Jakob Breault n'était pas en uniforme hier.