Leblanc termine en force à Nassau

Après avoir remis des cartes de 72 et 71 jeudi et vendredi, Leblanc a effectué ses meilleurs pointages samedi et dimanche : 68 (-5) et 69 (-4), terminant ainsi le tournoi avec un cumulatif de -12.

Dimanche, Leblanc a d'ailleurs évité les bogueys. Elle a effectué deux oiselets sur les premiers neuf trous pour ensuite amorcer le deuxième segment avec deux autres oiselets.

Britanny Lincicome a raflé la bourse de 210 000 $ grâce à ses deux premières rondes. L'Américaine a terminé la Classique avec les mêmes pointages que Leblanc samedi et dimanche pour conclure le rendez-vous avec un différentiel de -26.

Les golfeuses de la LPGA se donneront rendez-vous en Australie au milieu du mois de février afin de disputer la seconde compétition de l'année 2017.

Il a été impossible de rejoindre Leblanc dimanche soir.