Le TLC Cup Tour de retour à Valcourt

« C'est une très belle façon de souligner notre 35e anniversaire et la discipline qui a vu naître le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Deux pilotes québécois parcourent ce circuit, soit Sabrina Blanchet et Steven Marquis. Tout le monde, les promoteurs, les partenaires et les pilotes sont très emballés par cette présence sur le Circuit Yvon Duhamel. Ce sera tout un spectacle! » promet Marie-Pier Lemay, directrice générale de l'événement. Il y aura également des courses sur circuit routier, du Snocross et des courses d'accélération de motoneiges (DRAG).

Autre nouveauté cette année : les compétitions seront diffusées en direct sur la plateforme Youtube et sur MAtv. Ainsi, les courses de toutes les disciplines pourront être suivies un peu partout dans le monde. La diffusion sur plateforme web s'inscrit dans la volonté de mousser l'événement à l'échelle internationale.

En conférence de presse, tenue dans les installations du Circuit Yvan Duhamel mercredi matin, le nouveau trophée de la discipline SnoCross a été présenté en collaboration avec le Groupe Soucy. Ainsi, le nom du grand vainqueur de la classe Pro Open 2017 pourra être immortalisé avec ceux de tous les gagnants qui se sont démarqués depuis 1999.

Travaux avancés

À un peu plus de deux semaines du Grand Prix, 60 % de la production de neige est complétée pour la piste de Snocross, tandis qu'il faudra un peu plus de temps pour rendre la glace de la piste d'accélération praticable. « On est à 30 % de confection de la glace. Six pouces couvrent présentement l'ovale, idéalement il en faut au moins 16, mais les courses peuvent avoir lieu sur 12 pouces de glace », précise Donald Lemay, président. Il ajoute ne pas être inquiet puisque la température froide annoncée en fin de semaine devrait accélérer la confection de la glace.

Les spectateurs verront leur séjour débuter avec le retour du spectacle du vendredi soir à l'aréna de Valcourt, événement très attendu des gens de la région. Le groupe de Drummondville Kaïn sera sur scène pour présenter ses classiques et quelques surprises. Le groupe de Bonsecours Les Culs-de-Sac (bien connu dans la région) assurera la première partie. Pendant toute la fin de semaine, les courses se succèderont et le Grand Prix se clôturera dimanche avec les grandes finales des différentes catégories.

Pour une deuxième année, Leucan (Association venant en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille) a été choisi comme organisme partenaire par l'organisation. Ainsi, tous les pourboires recueillis dans les différents points de vente lors de l'événement seront remis directement à cet organisme.

La programmation complète se trouve au www.grandprixvalcourt.com