 Maxime Gauthier devient coordonnateur offensif avec les Harfangs 

Gauthier, qui a passé la dernière saison à diriger les receveurs de passes du Vert & Or au sein du personnel d'entraîneurs dirigé par David Lessard, succédera donc à son bon ami Corriveau, qui est désormais coordonnateur offensif avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke, au football collégial.

« C'est une belle chance pour moi de progresser dans le coaching, de prendre de plus grandes responsabilités. Comme joueur, j'étais déjà impliqué pas mal, alors je ne fais que confirmer mon engagement. Et avec mon bac en éducation physique, je suis au bon endroit pour un éventuel poste de prof », a fait valoir celui qui a joué comme receveur avec le Vert & Or.

«Dans la même voie»

« Je ne partirai pas de zéro, je vais suivre dans la même voie que ce qu'Alex a fait avec le programme; lui et moi, on a joué ensemble au collégial et à l'université et on pense pareil. Je veux simplement ajouter ma couleur et m'adapter aux joueurs que j'aurai sous la main. »

« Je suis prêt pour le défi, j'aime m'impliquer à fond dans ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait sur le terrain. »

La succession de Lukas Boulanger au poste de quart sera certainement l'une des histoires à suivre chez les Harfangs au cours des prochains mois.

Boulanger a été nommé joueur par excellence en offensive pour 2016, en compilant des statistiques impressionnantes.

Les Harfangs ont perdu en demi-finale du football juvénile division 1 en 2016, tout en présentant la deuxième meilleure fiche offensive pour les points marqués.