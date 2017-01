Faste récolte en football pour les Harfangs

Quart-arrière le plus prolifique en 2016 en division 1 du football juvénile, Lukas Boulanger a été élu joueur offensif par excellence.

Il a combiné cet honneur avec celui de l'athlète-étudiant par excellence, honneur qui comprend une bourse de 150 $.

Ses coéquipiers Jean-Christophe Dion (demi défensif), Gabriel Boulanger (receveur) et Agéric Amédin (demi défensif), ont pour leur part été nommés sur l'équipe d'étoiles.

D'intéressants honneurs individuels qui viennent clore une solide saison 2016; pour la première fois de sa courte histoire en division 1 catégorie juvénile, les Harfangs ont atteint la demi-finale.

Des succès liés à l'impressionnante prestation offensive des Harfangs, qui ont conclu la saison avec 248 points marqués, le deuxième plus fort total derrière le Séminaire Saint-François (376 points), éventuel gagnant du Bol d'Or.

Et Lukas Boulanger ne fut certes pas étranger à ces succès. Le grand quart-arrière a complété 93 de ses 182 passes pour des gains de 1635 verges (1er), avec 18 passes de touché (1er) et seulement quatre interceptions (3e).

Puissant avec son bras, Boulanger a également fait trembler les défenses adverses avec 642 verges au sol et sept majeurs.

Avec les Cougars

On comprend maintenant mieux pourquoi Boulanger affectionne tout particulièrement le jeu du quart Russell Wilson des Seahawks de Seattle...

Le jeune homme a choisi le Collège Champlain et les Cougars de Jean-François Joncas pour la poursuite de son parcours académique et sportif.

« C'est un honneur qui me rend fier, mais je vois ça comme un honneur pour toute l'équipe. On est bien encadrés par le personnel d'entraîneurs et surtout, on a développé une très bonne chimie d'équipe. »

Boulanger va rejoindre plusieurs bons amis chez les Cougars, dont le quart Thomas Bolduc. Ce dernier a vu du terrain en 2016, tout comme Guillaume Renaud-Dumoulin, les deux partageant les répétitions.

Une belle lutte à trois se dessine donc chez les Cougars.

« Ce sera très spécial d'être aux côtés de Thomas et de batailler pour le poste. J'ai l'intention de mettre les efforts pour devenir numéro un », avoue celui qui a été courtisé par pratiquement toutes les équipes collégiales de division 1 au Québec.

« Mes parents m'ont beaucoup aidé dans le processus. C'est parfois dur de dire non! La proximité de Champlain, les succès des Cougars lors des dernières années et la qualité de leur personnel d'entraîneurs ont aussi pesé dans la balance. Je suis bon en anglais, alors étudier à Champlain avait du sens », a dit le jeune homme, qui rêve de jouer dans la NCAA.

Gabriel Boulanger (34 attrapés, 746 verges et 10 touchés), Jean-Christophe Dion (49,5 plaqués, deux interceptions et un touché) et Agéric Amédin (31 plaqués, une interception et cinq passes rabattues et un touché sur un retour de botté d'envoi) ont fait leur place sur l'équipe d'étoiles.

Amédin et Boulanger se joindront aussi aux Cougars, alors que Dion a encore une année d'admissibilité en catégorie juvénile.