Un précieux point pour l'équipe B des Tigres

Les Félins devraient toujours être privés de plusieurs éléments, vendredi, alors qu'ils recevront la visite de leurs éternels rivaux, les Voltigeurs de Drummondville. Maxime Comtois et Félix Lauzon semblent être les plus près d'un retour au jeu.

Maxime Comtois a glissé du 8e au 15e rang du classement des espoirs nord-américains en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey qui aura lieu cet été à Chicago. Malgré ce recul, il demeure le deuxième meilleur espoir de la LHJMQ, le plus haut Québécois sur la liste.

« Juste le fait d'être sur cette liste c'est beaucoup pour moi. Je ne suis pas nécessairement déçu d'avoir glissé, je n'y accorde pas trop d'importance. Mon but est de jouer dans la LNH, peu importe le rang auquel je serai sélectionné », affirme le patineur de 17 ans originaire de Longueuil en Montérégie.

La baisse de rendement du colosse de 6' 2'', 200 livres n'est pas étrangère à son recul vers la fin de la première ronde. Après s'être battu avec Pascal Laberge toute la saison 2015-2016 pour le championnat des marqueurs des Tigres de Victoriaville, Comtois est présentement sixième. En 42 rencontres depuis le début de la campagne, il n'a amassé que 30 points, et n'a inscrit que 13 buts. Il devra connaître toute une fin de saison s'il veut égaler les 60 points inscrits à 16 ans.

Comtois n'est pas la seul à connaître des problèmes offensivement cette année. Son coéquipier Pascal Laberge a également du mal à noircir la feuille de pointage. Il faut dire que les Félins ont changé d'entraîneur et de système de jeu au cours de la saison morte.

« Si je ne fais pas autant de points cette année, c'est en partie parce que je manque beaucoup de chance. Il faut dire aussi que je suis plus conscient défensivement, je me suis grandement amélioré sur cette facette de mon jeu. Pour jouer dans la LNH, il faut être capable de remplir n'importe quel rôle. Je me considère plus complet », dit-il.

Blessé au bas du corps, Comtois a raté un troisième match consécutif, mercredi. Il souhaite non seulement être de retour en santé pour les séries éliminatoires, mais également que l'infirmerie se désengorge.

« Je suis confiant que nous avons l'équipe pour aller loin si tout le monde revient en forme. Nous n'avons pas été chanceux avec les blessures cette année », commente-t-il.